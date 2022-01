Calciomercato Roma, arrivano i soldi | Si chiude subito con lo sconto

Calciomercato Roma, tesoretto inaspettato per Pinto: con lo sconto si potrebbe chiudere subito la nuova operazione in uscita

E poi non dite che non ci sappia fare…Tiago Pinto in questa sessione di mercato invernale ha messo già le cose a posto, regalando a Mourinho i due colpi che lo Special One ha richiesto: l’esterno e il centrocampista per dare al tecnico portoghese quelle possibilità di scelta richieste.

Ma non è finita qui. Perché il gm non si ferma. Anzi, alta la posta, cercando di riuscire a piazzare più esuberi possibili. Mandati via Villar e Mayoral, adesso è il turno anche di altri. Senza dimenticare, infine, che potrebbe arrivare un tesoretto inaspettato fino a questo momento che potrebbe aiutare il dirigente giallorosso in un possibile secondo arrivo in mezzo al campo. Rimane sempre nell’orbita Kamara del Marsiglia.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Pinto pronto a chiudere | Colpo in prestito

Calciomercato Roma, il tesoretto arriva da Kluivert

Secondo quanto riportato da Il Romanista infatti, magari con uno sconto rispetto ai quindici milioni di euro pattuiti nel momento del prestito di Kluivert, il Nizza potrebbe decidere subito di chiudere la questione. C’è il diritto di riscatto intanto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni: qualora il Nizza si garantisse la qualificazione alle coppe europee del prossimo anno più un tot di presenze da almeno quarantacinque minuti per il giocatore. In questo momento in Costa Azzurra l’olandese si sta mettendo in mostra. La squadra è seconda in classifica insieme al Marsiglia ed è quindi in corsa per l’Europa.

Non è da escludere quindi una possibile conclusione dell’operazione in queste settimane. Serve buona volontà da parte di tutti e soprattutto uno sconto da parte della Roma che, magari, potrebbe anche accontentarsi di 10 milioni subito per non avere il dubbio che la prossima estate Kluivert possa rivedersi dalle parti di Trigoria. Chissà…