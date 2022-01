Calciomercato Roma, Cairo tenta il colpo a sorpresa

Il calciomercato della Roma è entrato già nel vivo con un doppio colpo a distanza di pochi giorni. Adesso però un obiettivo potrebbe saltare.

Tiago Pinto si era mosso molto bene l’estate scorsa, lavorando tanto sulle uscite, e lo sta facendo con molta celerità e tempestività anche nella sessione invernale del mercato.

Di questo non può che esserne contento l’allenatore José Mourinho, che apprezza molto il general manager giallorosso, così come apprezza tanto lo sforzo che stanno avendo i Friedkin nell’immettere sempre liquidità fresca nelle casse della società capitolina. Da qui al 31 gennaio, giorno di chiusura del calciomercato, non è esclusa nessuna sorpresa, con possibili nuovi colpi in entrata.

LEGGI ANCHE: Roma-Cagliari, Mazzarri sorride | Buone notizie da infermeria e mercato

Calciomercato Roma, Cairo anticipa tutti?

Chi da tempo è entrato in orbita Roma è Nahitan Nandez. Il centrocampista del Cagliari, squadra che la Roma affronterà domenica pomeriggio alle ore 18 allo Stadio Olimpico, è uno dei prezzi pregiati della compagine di Walter Mazzarri, ma i rapporti tra lui e la società sarda non sono così idilliaci, tanto da certificare una cessione in estate e da non escludere la partenza già adesso.

Sul centrocamposta uruguaiano però sarebbe piombato nelle ultime ore il Torino di Urbano Cairo, che avrebbe richiesto informazioni per il giocatore. Secondo quanto riportato dal sito ‘toro.it‘, al momento si tratta di una suggestione. L’affare è difficile, anche perché Giulini chiede non meno di 15-20 milioni di euro. Molte squadre italiane, dunque, osservano da lontanto ciò che accadrà, ma attenzione alle sorprese.