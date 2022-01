Calciomercato Roma, affondo della Juventus | Arriva subito

Calciomercato Roma, affondo della Juventus che potrebbe prenderlo subito. Pinto, che non lo aveva mai lasciato uscire dai radar, è spiazzato

Non è ai uscito del tutto dai radar di Tiago Pinto, soprattutto dopo l’estate scorsa quando era stato davvero vicino a vestire la maglia giallorossa. E il fatto che vada in scadenza di contratto alla fine della stagione, nonostante poi le scelte giallorosse siano state diverse, ha sempre tenuto attivo il general manager portoghese sul fronte russo.

Ma in questo momento i giallorossi sembrano indietro. Anche perché, secondo quanto spiegato da TuttoSport, ci sarebbe la Juventus pronta a piazzare l’affondo decisivo per l’attaccante dello Zenit San Pietroburgo Sardar Azmoun. L’infortunio di Chiesa, la difficoltà nell’arrivare a Icardi, hanno fatto sì che Cherubini desse un’accelerata alla trattativa. E l’offerta sarebbe pronta.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Pinto al lavoro sulle uscite | C’è il responso di Mou

Calciomercato Roma, Pinto bruciato

Secondo il quotidiano torinese, i piemontesi potrebbero mettere sul tavolo un’offerta da 5 milioni di euro per avere subito l’attaccante. Anticipando in questo modo tutte quelle società che speravano di poterlo prendere a parametro zero la prossima estate. Una svolta, come detto, dovuta alla necessità dei bianconeri di andare a sostituire Chiesa ma anche quella di trovare un’attaccante che possa rendere meglio di Morata e Kean che fino al momento hanno deluso.

Pinto insomma appare spiazzato dalla questione. Come detto il gm giallorosso – che oggi era al Tre Fontane insieme a Ryan Friedkin a vedere le ragazze di Spugna – sembrava avesse ancora nel mirino il possibile colpo a parametro zero. Non se ne fece nulla perché lo Zenit chiedeva troppo per un giocatore in scadenza. Adesso questo affondo della squadra allenata di Allegri che praticamente taglia fuori tutti.