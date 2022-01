Calciomercato, guanto di sfida alla Roma: “Prendiamolo”

Calciomercato Roma, la reazione dei tifosi alle voci legate al possibile affare è lapidaria: un plebiscito di consensi.

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Sergio Oliveira, il mercato della Roma potrebbe non essere finito qui. Tutt’altro. Qualcosa sul fronte legato alle cessioni si è smosso, e consequenzialmente anche il mercato in entrata ne ha tratto beneficio, o comunque potrebbe farlo.

Non è un mistero che Mourinho abbia chiesto un centrocampista di rottura, una sorta di frangiflutti bravo nell’interdizione e in grado di far ripartire l’azione: un mediano moderno, per intenderci, in grado di interpretare al meglio le due fasi. Un profilo alla Kamara, e non a caso per il francese sono stati effettuati dei sondaggi esplorativi ad hoc. La concorrenza, però, non manca: legato al Marsiglia da un contratto in scadenza nel 2022, il ragazzo è finito nel dossier di diversi addetti ai lavori. Le sirene dalla Premier League risuonano in modo incessante, con il West Ham che sembra essere in pole per l’acquisto del poliedrico mediano.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, Veretout in bilico | Idea di scambio con la Juventus

Calciomercato Roma, West Ham in pole per Kamara | Plebiscito sui social

E i tifosi degli “Hammers” non hanno fatto nulla per nascondere tutta la propria gioia in merito alle voci che vorrebbero il West Ham piuttosto vicino all’acquisto di Kamara, esternando tutta la propria soddisfazione sui social, che sono diventati subito cassa di risonanza del loro desiderio di vedere concretizzato l’affare. “Speriamo che sia tutto vero, sarebbe una firma magnifica: speriamo di riuscire a strappare un pre-contratto in questa finestra di calciomercato, così da poter acquistare anche altri calciatori“, e ancora: “Sarebbe un grande colpo, soprattutto se dovesse arrivare a zero“, “Per favore, prendiamolo“. Va detto che su Kamara è da segnalare l’interessamento anche del Leeds, con cui il West Ham: la Roma è “avvisata”.