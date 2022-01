Calciomercato Roma, spunta un interessante retroscena di mercato a poche ore da quella che sarà la delicata sfida contro il Cagliari di Mazzarri.

La sfida è in programma domani, domenica 16 gennaio, alle ore 18 e metterà di fronte due squadre che hanno ampiamente deluso nel girone di andata e ambedue necessitanti di invertire un trend in questo girone di ritorno. La gara dell’andata si concluse con il risultato di 1 a2, grazie ai gol di chi, proprio dopo le ultime due partite, viene da un momento di difficoltà.

Lo scorso ottobre, infatti, a ribaltare la situazione di svantaggio furono il colpo di testa di Ibanez e la bella punizione di Lorenzo Pellegrini. I sardi sembrano in ripresa e rappresenteranno domani un bancone di prova di non semplicissimo superamento. Le mosse di mercato fin qui condotte dal presidente Giulini sottintende la grande volontà di lenire le reiterate delusioni arrivate in questi mesi.

In casa Roma, invece, c’è ancora più urgenza di punti, alfine di evitare l’acuirsi di un gap con i top team della Serie A attualmente divenuto già più importante rispetto alle preliminari previsioni. “Merito”, si fa per dire, soprattutto del solo punto agguantato nelle ultime tre partite, che hanno a dir poco dissipato quell’entusiasmo abbattutosi nella Capitale dopo la grande vittoria di Bergamo.

Calciomercato Roma, il retroscena: proposto ai giallorossi, vicinissimo al Cagliari

Al di là dei 90 minuti cui si assisterà domani, c’è un altro spunto interessante che è possibile rintracciare e che interessa una situazione di mercato. I rapporti tra le due società, soprattutto in passato, sono stati pressoché fitti. Si pensi all’operazione Nainggolan o ai contatti nati nelle scorse settimane per Riccardo Calafiori, alla fine approdato in prestito secco però ad un’altra squadra rossoblù, come saprete.

Al netto di quest’ultima situazione, in questi giorni c’è stato un altro particolare intreccio sull’asse capitolino-sardo. Ci riferiamo alla proposta avanzata dallo Young Boys a Tiago Pinto, alla ricerca, da tempo, di un nuovo centrocampista e che ha portato gli svizzeri ad avanzare la candidatura di Michael Aebischer.

Nonostante la tendenza palesata dalla dirigenza giallorossa a sondare, per il reparto centrale di campo, profili elvetici (si pensi a Zakaria e Xhaka), il futuro del su citato non sembra potersi tingere di giallorosso, come evidenziato anche dall’approdo di Sergio Oliveira. Aebischer è invece molto vicino al Cagliari, club al quale potrebbe legarsi nelle prossime ore.