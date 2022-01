Calciomercato Roma, non solo Reynolds: possibile doppio affare in Belgio per Tiago Pinto. Ecco le ultime su un’altra operazione in uscita

Doppio affare in Belgio per Tiago Pinto assai possibile. Almeno secondo quanto riportato da Nicolò Schira proprio in questi minuti. Pinto insomma potrebbe anche esultare, visto che una seconda cessione lì, in mezzo al campo, potrebbe anche aprire lo spazio per il terzo colpo giallorosso in questa sessione di mercato.

Non solo Reynolds potrebbe andare all’Anderlecht, ma stando alle ultime voci, la società belga avrebbe chiesto in prestito anche Darboe. Mourinho, come spiegato in precedenza, avrebbe anche dato l’ok all’uscita in prestito del centrocampista. E allora l’operazione potrebbe anche concretizzarsi nello spazio di poco tempo. Così da permettere al general manager portoghese, inoltre, di poter pensare ad un altro centrocampista.

Calciomercato Roma, Darboe richiesto dall’Anderlecht

Come spiegato anche nei giorni scorsi, la Roma potrebbe decidere di andare a completare il reparto qualora ci fosse un’ulteriore uscita. L’obiettivo come detto è Kamara del Marsiglia, anche perché ci sono dei rapporti importanti con il club francese. Il centrocampista, cercato anche da diverse big d’Europa, è in scadenza di contratto alla fine della stagione e allora, difronte anche a un indennizzo non elevatissimo (anche se la richiesta è di 20 milioni di euro) potrebbe partire. Sarebbe la classica ciliegina sulla torta nel mercato giallorosso. Un colpaccio, vista età e margini di miglioramento dell’elemento che adesso è in forza alla truppa guidata da Sampaoli.

Vedremo quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane. Ma in ogni caso la partenza di Darboe al momento è nell’ordine delle cose. Sei mesi in prestito per crescere e per tornare un altro giocatore alla fine della stagione: maturo e con la possibilità di giocarsi una maglia da titolare sin da subito.