Calciomercato Roma, Pinto batte un altro colpo | “Chiusura vicina”

Calciomercato Roma, altra svolta: Pinto è pronto a chiudere un’altra operazione, sulla base di un prestito.

Il mercato della Roma vive una sua fase di svolta. I giallorossi si apprestano a chiudere quelle operazioni – sia in entrata che in uscita – con cui provare ad innalzare il tasso tecnico di una rosa suk quale Mou vuole mettere la sua impronta definitiva.

Il reparto maggiormente attenzionato dai giallorossi è il centrocampo: per un Villar che ha fatto le valigie, è arrivato Sergio Oliveira, e potrebbe non essere finita qui. Nel dossier del general manager dei giallorossi è finito prepotentemente anche Boubacar Kamara, che nelle idee della Roma dovrebbe ricoprire quel ruolo da “frangiflutti” a cui affidare le chiavi di un reparto al quale troppo spesso è mancato un recuperatore di palloni. L’approdo del francese del Marsiglia, però, è subordinato alla partenza di un’altra pedina che lo Special One ha inserito nella lista degli esuberi sin dall’inizio: si tratta di Amadou Diawara, il cui addio sembrerebbe essere sempre più maturo.

Calciomercato Roma, bye bye Diawara: affondo del Valencia

Secondo quanto riferito da “Sportmediaset“, l’ex Bologna sarebbe finito prepotentemente nel mirino del Valencia, con il club iberico vicino a trovare un accordo con la Roma per un’operazione imbastita sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La pista si è surriscaldata in queste ultime ore, dopo che il Valencia aveva cominciato a tastare in maniera esplorativa la situazione qualche giorno fa. Stando così le cose, laddove dovesse arrivare la fumata bianca in tal senso, i giallorossi potrebbero tornare alla carica per Diawara, per il quale la concorrenza – soprattutto dalla Premier – di certo non manca.