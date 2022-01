Calciomercato Roma, asta tra Inter e Juve | Friedkin incassa

La Roma torna oggi pomeriggio in campo per la sfida contro il Cagliari. Intanto non si fermano le voci di calciomercato.

José Mourinho ci crede. L’allenatore portoghese è convinto che, anche grazie ai nuovi innesti di calciomercato, la Roma possa provare fino all’ultimo a conquistare quel quarto posto in classifica che significherebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Un obiettivo ambizioso, che i giallorossi condividono con squadre di primissimo livello. Eppure il tecnico portoghese non vuole abbandonare l’idea di poter dire la propria fino in fondo.

Nei mesi scorsi ha chiesto aiuto al mercato e la dirigenza lo ha, nei limiti del possibile, accontentato. D’altra parte la sessione invernale di calciomercato, per durata e caratteristiche, spesso si rivela più complicata di quelle estive. Inoltre il budget a disposizione del General Manager Tiago Pinto non era minimamente paragonabile a quello stanziato nei mesi scorsi dalla proprietà. Eppure il dirigente portoghese è riuscito a portare a termine due trattative importanti in pochi giorni.

Calciomercato Roma, Juve e Inter in lotta | La Roma incassa

Due affari che sono piaciuti non poco a Mourinho, che ancora ieri, in conferenza stampa, ha sottolineato i meriti della società in una fase tanto delicata. D’altra parte nel club c’è piena consapevolezza che il calciomercato sia uno degli strumenti indispensabili per rendere, sessione dopo sessione, la Roma sempre più forte e competitiva. In questo senso sarà importante anche riuscire a potenziare il club dal punto di vista economico, anche attraverso cessioni particolarmente remunerative.

Da questo punto di vista emerge, negli ultimi giorni, un duello di mercato che potrebbe certamente far piacere dalle parti di Trigoria. Ci riferiamo alla sfida tra Juventus e Inter per strappare al Sassuolo Davide Frattesi. Il centrocampista, protagonista fin qui di una grande stagione, piace a molti club ed ha un passato nelle giovanili giallorosse. Al momento della sua cessione in Emilia, la Roma inserì nel contratto una percentuale sulla futura rivendita: i Friedkin incasseranno quindi il 30% del prezzo di vendita di Frattesi. Una cifra che, qualora la Roma non decidesse di tentare un inserimento per riportare a casa il giocatore, potrebbe comunque rappresentare un tesoretto importante da reinvestire sul mercato.