Roma-Cagliari, Mourinho analizza la partita e parla dei due acquisti

La Roma soffre ma vince di misura col Cagliari. Soddisfatto soltanto a metà José Mourinho, che ha parlato nel post gara.

Ai giallorossi è bastata la rete di Sergio Oliveira nel primo tempo dal dischetto, con il calciatore che ha affermato che in mancanza di Lorenzo Pellegrini si è preso il calcio di rigore.

José Mourinho ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ proprio della sfida di questa sera: “Una vittoria importante, però una partita per stare tranquillo devi fare 3-4 gol. E’ una partita che può finire 1-1, Rui Patricio fa una grande parata su Joao Pedro, ma è fuori dal contesto del gioco. Abbiamo dominato con palla e senza palla. Abbiamo avuto controllo ma il risultato è quello che conta. Poteva finire 4 o 5-0 come 1-1. Senza quella parata sarebbe stato difficile”.

Poi parla anche della prestazione dei due difensori Mancini e Kumbulla: “Marash oggi è stato il miglior giocatore della mia squadra. Ha fatto una partita fantastica e mi da una grande soddisfazione questo. Ha avuto un momento di difficoltà e io sono stato negativo con lui, a livello di feedback. E’ un giocatore cresciuto, si sente più sicuro nella difesa a tre ma ha fatto una partita buona, così come Mancini”.

Roma-Cagliari, Mourinho parla dell’attacco

“Ieri ho finito l’allenamento con un 4 contro 0 contro il portiere per dargli fiducia, hanno fatto gol ma qualche decisione sbagliata – ha aggiunto il portoghese -. A Felix è difficile chiedere di più, gli ho chiesto di giocare semplice. Tammy (Abraham, ndr) soffre con frustrazione, quando non esce bene è un ragazzo che non è capace di nascondere la frustrazione, soffre un po’ a questo livello. Zaniolo ha fatto una partita molto positiva, è stato fondamentale nel gioco, nel possesso palla. Nel primo tempo l’occasione l’ha avuto e lì devi segnare di prima, invece ha controllato il pallone. Spero che in qualche partita facciamo tanti gol perché le opportunità le creiamo. Avete fatto vedere le statistiche che siamo la squadra con più tiri“.

Adesso un ciclo di 5 partite dove la Roma affronterà Lecce (Coppa Italia), Empoli (T), Genoa (C), Sassuolo (T), Hellas Verona (C), Spezia (T): “Abbiamo giocato col Cagliari e abbiamo fatto fatica. Hanno fatto vedere lo spirito di sacrificio, tu dici 5 o 6 squadre che sono nella seconda metà della classifica, ma mi ricordo anche i punti persi contro Bologna, Venezia, Sampdoria. Non è scontato che vinciamo queste partite, ma i ragazzi avevano bisogno di una vittoria e questa è arrivata.

Infine chiude su Sergio Oliveira: “Abbiamo più bisogno di lui, giocatore di performance, di esperienza, sa quello che deve fare in determinati momenti della partita. Non è il regista, non è Pirlo, Pjanic, ma è un giocatore utile. Maitland-Niles ci da opzioni, Karsdorp oggi ha giocato ma non si è allenato in settimana, se non ci fosse stato lui sarebbe stata in difficoltà la squadra. Questo mercato è stato fatto per migliorare proprio le opzioni della squadra”.