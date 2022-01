Calciomercato Roma, arriva il rifiuto totale | Scambio saltato

La trattativa, al centro del calciomercato invernale della Roma, si è complicata a causa della sua decisione sulla destinazione

Ancora gennaio, ancora calciomercato. A metà del calciomercato invernale, la Roma vuole ancora effettuare movimenti per rinforzare la squadra. José Mourinho ha chiesto ai Friekdin prima, e a Tiago Pinto poi, un altro innesto dopo l’arrivo di Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira. Il primo è arrivato come sostituto di Rick Karsdorp, le cui alternative non hanno mai entusiasmato lo Special One. Fino ad ora, però l’ex Arsenal ha giocato subito titolare contro Milan, Juventus e Cagliari a causa dell’indisponibilità dell’olandese.

Il centrocampista, invece, arriva in prestito dal Porto ed è stato richiesto da Mourinho in persona per rinforzare la linea mediana. L’ex tecnico del Real Madrid non poteva chiedere di meglio al calciomercato invernale della Roma, con Oliveira che è stato subito impiegato nella gara con il Cagliari. L’ex Dragoes ha siglato anche il gol vittoria dal dischetto, mettendo la firma sull’1-0. Dopo questi due arrivi, quindi, la Roma vuole continuare a muoversi sul mercato. Mourinho infatti vorrebbe un difensore centrale o un altro centrocampista per migliorare uno dei due reparti. Il primo nome sulla lista di Tiago Pinto, che potrebbe svolgere entrambi i compiti è quello di Boubacar Kamara.

Calciomercato Roma, no di Diawara al Marsiglia: Kamara si allontana

Il nome di Kamara è sicuramente uno dei più caldi del calciomercato invernale europeo. Il giovane centrocampista, in scadenza a giungo 2022, è oggetto del desiderio di molti big club. Anche la Roma ha messo gli occhi su di lui e, per questo motivo, Pinto sta cercando di ingaggiarlo. Secondo quanto riportato da Enrico Camelio, poi, nei giorni scorsi la trattativa per portare Kamara a Roma si è complicata a causa di Diawara. Secondo il giornalista, infatti, il centrocampista numero 42 dei giallorossi è stato offerto al Marsiglia come contropartita per il francese. Amadou, però, ha rifiutato la destinazione prolungando la trattativa. La Roma ha una corsia preferenziale per Kamara grazie alle trattative già esistenti tra i due club.