Calciomercato Roma, Pinto insiste per il terzo colpo | Richiesta altissima

Archiviata la vittoria sul Cagliari, in casa Roma i temi relativi al calciomercato non sembrano ancora essere passati in secondo piano.

Le ragioni dell’arrivo di Sergio Oliveira dal calciomercato di gennaio sono state chiare sin dai primissimi minuti della sfida di ieri contro il Cagliari. Il centrocampista portoghese, lanciato da titolare a pochi giorni dallo sbarco nella Capitale, ha subito messo in mostra le doti per cui Mourinho lo ha tanto voluto in squadra. Il centrocampista ha preso immediatamente il comando delle operazioni in mezzo al campo, trascinando dietro di sé la squadra con grande personalità.

Freddissimo dal dischetto al momento di trasformare il calcio di rigore che è valso i 3 punti, Oliveira ha avuto un grande impatto su tutto l’ambiente giallorosso. Un arrivo di cui Mourinho si è detto felice e per il quale ha elogiato il lavoro della società, capace di mettere a segno due colpi importanti in condizioni non semplici. E, soprattutto, di concludere le due operazioni in tempi brevi, regalandogli così due innesti già a metà gennaio.

Calciomercato Roma, richiesta altissima | Pinto non molla

Sia l’allenatore che il General Manager Tiago Pinto, negli ultimi due giorni, hanno ribadito che le operazioni in entrata sono sostanzialmente chiuse. E se è vero che la Roma è riuscita a intervenire subito nei reparti che avevano più bisogno di essere rinforzati, è altrettanto certo che se si presentasse l’occasione per piazzare un terzo colpo, il club non si tirerebbe di certo indietro. Non è un caso che Pinto continui a seguire con attenzione una situazione che interessa non poco alla Roma.

Ci riferiamo a Boubacar Kamara, uno dei nomi più caldi del calciomercato giallorosso. Il francese non è ancora certo del proprio futuro e sta valutando le diverse opportunità. Il contratto in scadenza a giugno lo mette in condizione di liberarsi a zero a fine stagione, anche se l’Olympique Marsiglia sarebbe felice di farlo partire già a gennaio e monetizzare, almeno parzialmente, il suo addio. Trattare con i transalpini non dovrebbe essere un problema: tra i due club i rapporti sono ottimi e per una cifra tra i 6 e i 7 milioni l’affare si può chiudere. Più problematico, spiega Il Corriere dello Sport, convincere il giocatore. Kamara per ora spara alto: la richiesta è di un ingaggio sui 5 milioni di euro, una cifra alla quale la Roma non pare intenzionata ad arrivare. Il francese conta inoltre sull’interesse di diversi club di Premier e spera che a giugno possa innescarsi un’asta. Insomma, un affare non semplice ma sul quale Pinto continua a lavorare. La consapevolezza è che sia più semplice portare a Roma Kamara a gennaio. A giugno, quando sarà free agent, le richieste economiche del calciatore non saranno più negoziabili.