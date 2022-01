Nuovo terremoto in casa DAZN dopo il fuorionda bomba che ha sconvolto tutti. Le parole hanno scatenato anche i tifosi giallorossi.

Infuria una nuova polemica nel calcio italiano, dopo la gaffe fuorionda in casa DAZN. Le parole dell'opinionista, captate per errore dai microfoni dell'emittente privata, hanno scatenato polemiche tra i tifosi. In prima linea anche i supporters della Roma, che hanno riversato la loro furia sui social network. Ecco tutti i dettagli.

Una bufera investe DAZN dopo il fuorionda shock che non è sfuggito ai tifosi italiani. Le parole, riprese per errore prima di lanciare la pubblicità, hanno sconvolto il web e scatenato gli appassionati calcistici di tutto il paese. Anche i tifosi giallorossi si sono schierati in prima linea sui social, gridando allo scandalo contro l’emittente privata. Dopo una serie di disservizi e di polemiche che hanno caratterizzato la prima metà stagionale, una nuova bufera investe DAZN, nel mirino la clamorosa gaffe ripresa fuorionda.

Fuorionda bomba di DAZN, furia giallorossa sui social

E’ successo tutto nel post partita di Milan-Spezia e Bologna-Napoli. Nello specifico l’oggetto della discussione era la gara dei rossoneri, terminata clamorosamente con la vittoria dello Spezia. La gara è finita con varie polemiche contro il direttore di gara, l’arbitro Serra, reo di non aver concesso un vantaggio su fallo di Messias, poi concretizzato in gol inutilmente da Ante Rebic. Pochi istanti dopo il gol dei liguri, che hanno compiuto l’impresa di espugnare San Siro. Poco prima del lancio dello spot è sfuggito a Dario Marcolin, ex calciatore ed ora commentatore per l’emittente privata. La frase sfuggita è la seguente: “Sì, attacchiamo gli arbitri”. Per errore è stata ripresa in diretta, poco prima del lancio pubblicitario, scatenanndo i commenti di tanti tifosi, indignati per la mancanza di parzialità nella tv privata.