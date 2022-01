Calciomercato Roma, nome nuovo per l’attacco | Sfida a due in Serie A

Calciomercato Roma, la nuova pista per l’attacco conduce nuovamente in Liga: potrebbe profilarsi una nuova sfida.

A caccia di occasioni. E così la Roma, dopo aver messo in cascina due acquisti di assoluto rispetto come Sergio Oliveira e Maitland-Niles, aspetta di capire quale strategia adottare per rimpolpare ancora l’organico a disposizione di José Mourinho.

Non sarà semplice, ma l’obiettivo numero uno – soprattutto nel caso in cui si dovesse concretizzare la partenza di Diawara – resta sempre quel Boubacar Kamara sul quale, però, hanno messo gli occhi diversi club dalla Premier. Inoltre, c’è da capire se e in che modo la partenza anticipata di Borja Mayoral verrà rimpiazzata a stretto giro di posta: lo spagnolo non rientrava nei piani di Mou, ma rappresentava comunque – almeno potenzialmente – una valida alternativa su cui contare eventualmente a gara in corso. A tal proposito, non è escluso che alla fine i giallorossi entrino nuovamente nell’ordine di idee di “fiutare” un affare dalla Liga.

Calciomercato Roma, pista calda in Liga: contatti anche con l’Hellas Verona

Secondo quanto riportato da TMW, infatti, i giallorossi avrebbero avviati dei contatti per tastare il terreno per Jorge De Frutos, attaccante esterno – che può fungere anche da punta centrale – in forza al Levante. Sullo spagnolo classe ’97 avrebbe messo gli occhi anche l’Hellas Verona, e non è escluso che nelle prossime ore possa profilarsi un interessante duello di mercato. Ricordiamo che De Frutos è legato al Levante, impelagato attualmente nella lotta per non retrocedere, da un contratto in scadenza nel 2025, e che il suo valore di mercato si attesta sui 10 milioni di euro circa. Vedremo se, però, la volontà del diretto potrà fare la differenza, alla lunga.