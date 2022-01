Calciomercato Roma, “vogliono subito Mourinho” | Arriva la risposta definitiva

Calciomercato Roma, si fanno insistente le voci legate ad un possibile blitz per José Mourinho, che fa gola soprattutto in Premier League.

In molte circostanze, anche nei momenti più difficili, durante i quali ha avuto modo di “criticare” la scarsa profondità della rosa, José Mourinho ha fatto capire sempre come la sua priorità resti solo ed esclusivamente la Roma.

E non potrebbe essere altrimenti, vista la grande fiducia che il tecnico lusitano ha avvertito dall’ambiente, come lo Special One ha candidamente dichiarato. Mou sa bene che in tre anni (la durata complessiva del suo contratto) si può plasmare una squadra a propria immagine e somiglianza, con la consapevolezza che, però, servono acquisti mirati per innalzare il tasso qualitativo e in termini d’esperienza della rosa. In questo senso, l’acquisto di Sergio Oliveira si colloca proprio in questo filone, con Mou che non a caso ha incensato pubblicamente le lodi dell’ex centrocampista del Porto. Tuttavia, il profilo del tecnico portoghese continua ad essere insistentemente accostato ad alcune panchine, soprattutto di squadre della Premier League.

Calciomercato Roma, l’Everton ci prova per Mou: annuncio Sky e risposta definitiva

Stando a quanto riferito d’Oltremanica, e più nello specifico da “Sky Sports“, Mourinho sarebbe entrato nella lista dei desideri dell’Everton, nell’ottica della sostituzione dell’esonerato Rafa Benitez. Tuttavia, al momento il tecnico non avrebbe nessuna intenzione di accettare alcun tipo di offerta dei Toffees, per le ragioni sopra citate. Insomma, si tratta di una conferma di rumours rimbalzate con forza già qualche giorno fa, ma che non troveranno alcun tipo di sbocco, alla luce del contratto che lega il lusitano ai colori giallorossi. Motivo per il quale, l’Everton sarà costretto a virare per forza di cose su altri tipi di obiettivi: nelle scorse ore si erano fatti i nomi di Fonseca, Martinez e Kovac.