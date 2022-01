Calciomercato Roma, acquisto ufficiale | Pinto guarda al futuro

La Roma porta a termine un altro acquisto durante questa sessione invernale di calciomercato. Ecco tutti i dettagli.

Dal momento del loro arrivo, nell’estate del 2020, Dan e Ryan Friedkin hanno subito chiarito le loro intenzioni nella gestione della Roma. La proprietà statunitense, infatti, ha ben chiaro l’obiettivo di riportare, nel più breve tempo possibile, il club giallorosso a competere ai più alti livelli del calcio internazionale. Un percorso non semplice, che deve anche fare i conti con l’eredità che la famiglia Friedkin ha ricevuto dalle precedenti gestioni. Un progetto ambizioso e fondato su alcuni punti fermi.

L’idea di base è costruire, con il tempo, una società solida e forte, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico. No agli investimenti in stile PSG, no agli instant team milionari. Piuttosto una programmazione ben strutturata capace di realizzare una squadra competitiva, sana economicamente, e capace di restare in alto a lungo. Anche la scelta di José Mourinho come allenatore indica la chiara volontà di costruire una mentalità vincente e un legame forte con la piazza.

Calciomercato Roma, UFFICIALE un altro arrivo

Lo stesso allenatore portoghese ha più volte ribadito come, al di là della voglia di ottenere immediatamente risultati importanti, il percorso che ha concordato con il club prevede una crescita graduale in tre stagioni. Per farlo, oltre al lavoro sul campo del tecnico, saranno fondamentali le scelte di mercato di Tiago Pinto, che dovrà essere capace di creare il giusto mix tra ragazzi dalle grandi prospettive e giocatori di spessore internazionale, sapendo cogliere le occasioni che il calciomercato può offrire.

🤝 Benvenuto nella nostra squadra Under 17 a Jacopo Surricchio, centrocampista classe 2006 proveniente dal Teramo#ASRoma pic.twitter.com/jzCVEmm3kt — AS Roma (@OfficialASRoma) January 18, 2022

E così mentre la Roma porta avanti la campagna acquisti invernale, con due giocatori importanti già arrivati e un altro possibile colpo da piazzare, il General Manager non perde di vista le occasioni che riguardano i più giovani. E’ di oggi infatti l’ufficialità dell’acquisto da parte della Roma di Jacopo Surricchio. Il centrocampista, classe 2006, arriva dal Teramo e andrà a rinforzare la squadra Under 17 giallorossa. Un ragazzo dalle grandi prospettive che si aggiunge al già ricco settore giovanile del club.