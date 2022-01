Calciomercato Roma, dalla Spagna trapelano importanti indiscrezioni su quello che si sarebbe potuto rivelare un altro colpo per Mou.

Dopo aver concluso i due acquisti di Maitland-Niles e Sergio Oliveira, per la Roma si preannuncia una fase attendista, prima di sferrare l’assalto decisivo a quello che potrebbe l’ultimo colpo con il quale chiudere la campagna acquisti.

Diverse sono le piste attenzionate da Tiago Pinto, con la consapevolezza che un ruolo decisivo lo ricopriranno quelle cessioni che andranno in porto, soprattutto nella zona nevralgica del campo. La pista più calda, in questo senso, è quella che porta all’addio di Diawara, anche se in giornata non si segnalano novità in merito alla trattativa che dovrebbe portare l’ex Napoli e Bologna in Liga. E proprio dal campionato spagnolo, si sarebbero potuta concretizzare un’altra operazione, almeno a giudicare dalle indiscrezioni di merca iberica.

Come riferito da “El Nacional“, infatti, qualche settimana fa il Real Madrid avrebbe aperto alla cessione di Lucas Vazquez, con il classe ’91 stuzzicato dalla presunta offerta messa sul piatto dai giallorossi, che gli avrebbero garantito un ruolo di primo piano all’interno del proprio scacchiere tattico. Anche Florentino Perez sembrava tutt’altro che recalcitrante all’idea, a patto di ricevere un’offerta da 10 milioni di euro.

Calciomercato Roma, affondo per Vazquez: Ancelotti ha fatto saltare tutto

Tuttavia, sarebbe stato Carlo Ancelotti a porre il veto alla cessione dell’ex Espanyol, risorsa considerata importante dal tecnico italiano in virtù della sua duttilità tattica. A quel punto, la Roma avrebbe fatto altre tipi di valutazioni, provando a tastare il terreno anche per Dani Ceballos, che però ha rispedito al mittente le avances dei capitolini. Insomma, l’asse Madrid-Roma, sebbene caldo, alla fine non ha sortito nessun tipo di trattativa concreta: staremo a vedere se qualcosa potrà cambiare da qui fino al termine della sessione invernale di calciomercato.