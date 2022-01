Nella finestra invernale di calciomercato, il giocatore della Roma potrebbe lasciare la squadra per un altro club italiano

C’è chi entra e c’è chi esce. Non è la frase di un addetto alla reception di un hotel, ma quello che succede a Trigoria in questo primo mese di 2022. Gennaio, infatti, è il mese del calciomercato invernale in cui le squadre possono cercare di rinforzarsi e di migliorare le lacune mostrate nella prima parte di campionato. Per questo motivo, se da una parte si acquista, dall’altra si vende. Dietro alle cessioni, poi, ci sono diversi motivi, tra cui far spazio per altri giocatori, scaricare gli esuberi e offrire possibilità di giocare a giovani promesse.

Porte girevoli a Trigoria durante la prima fase di calciomercato invernale. I giallorossi, sotto la regia di Tiago Pinto, hanno già definito due movimenti in entrata e tre in uscita. Confermata la rivoluzione attesa dopo i numerosi annunci del tecnico della Roma. Mourinho a raccolto da subito i frutti maturati dai nuovi rinforzi, Sergio Oliveira ha addirittura firmato i tre punti nella gara d’esordio. Ma le trattative in casa giallorossa sembrano tutt’altro che concluse, non solo per quello che riguarda il fronte delle entrate. La nuova pista in uscita potrebbe accendersi improvvisamente, con un futuro in Serie A fino al termine della stagione.

Calciomercato Roma, cessione last minute | Offerta in Serie A

La nuova pista in uscita è stata tracciata dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport. Protagonista della trattativa il giovane Nicola Zalewski, l’esterno offensivo di Tivoli ha da poco prolungato il suo contratto fino al 2025. Mourinho lo convoca in pianta stabile in tutte le gare ma il suo impiego in campo è estremamente ridotto. Sul giovane esterno offensivo sarebbe piombato l’interesse della Sampdoria, i liguri hanno già preso in prestito Riccardo Ciervo nella sessione estiva. Ora la Roma potrebbe cedere anche Zalewski fino al termine della stagione, permettendogli di farsi le ossa in quel di Marassi.