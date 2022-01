Calciomercato Roma, irrompe Simeone | Corsa a tre per il prestito

Un altra grande squadra punta il centrocampista al centro delle voci di calciomercato sulla Roma. Mourinho lo vuole subito

Non c’è due senza tre. È questo il mantra che molto probabilmente sta ripetendo José Mourinho a Trigoria in questi giorni. Il tecnico giallorosso vorrebbe un nuovo acquisto in questa finestra di calciomercato invernale e la Roma potrebbe accontentarlo. Tiago Pinto, infatti, sta lavorando molto in questi giorni per accontentare le richieste dell’ex allenatore del Real Madrid, che ha ottenuto già due rinforzi. Nei primi giorni di gennaio 2022, infatti, è arrivato Ainsley Maitland-Niles, duttile esterno destro dell’Arsenal, con l’obiettivo di sostituire Rick Karsdorp. Poi nei giorni successivi è arrivato anche Sergio Oliveira, centrocampista in prestito dal Porto, che ha rinforzato la linea mediana.

Proprio il centrocampo, però, dovrebbe essere il reparto a subire nuove modifiche. In conferenza stampa, infatti, Mou ha confessato che sarebbe necessario avere più Sergio Oliveira. Da una parte è stato un elogio per il centrocampista, ma dall’altra anche una richiesta ai Friedkin di mettere a segno anche un terzo colpo. Intanto, la Roma si muove non solo in entrata, ma anche in uscita. Tiago Pinto sta trattando diverse cessioni tra cui quella di Amadou Diawara. Il centrocampista guineano è nel mirino del Valencia, che lo vorrebbe per rinforzare la linea mediana.

Calciomercato Roma, Ndombele nel mirino di Atletico Madrid e Napoli

Uno dei nomi che interessano molto a José Moiurinho per il centrocampo è quello di Tanguy Ndombele. Il centrocampista del Tottenham è stato già allenato dallo Special One nella sua avventura nella squadra di Londra Nord e i due potrebbero ritrovarsi. Secondo quanto riporta Calcio In Pillole, però, sul giocatore francese ci sono anche Napoli e Atletico Madrid. L’atletismo e il fisico di Ndombele lo rendono oggetto del desiderio di molte squadre, tra cui la Roma, che stanno pensando a lui per migliorare la rosa. Antonio Conte, però, vorrebbe cedere il giocatore solamente a titolo definitivo. Acquistato a 60 milioni di euro dal Lione, potrebbe essere difficile vedere Ndombele partire in prestito, anche se questa è la strategia su cui stanno puntando Roma, Napoli e Atletico Madrid