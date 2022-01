Calciomercato Roma, in Turchia non hanno dubbi | “E’ il primo obiettivo”

Calciomercato Roma: sono ancora diverse le trattative in ballo nei 13 giorni che mancano alla fine della finestra di trasferimenti.

Mancano ancora 13 giorni alla conclusione della sessione invernale di calciomercato. Un periodo solo apparentemente breve e nel corso del quale potrebbero sbloccarsi diverse trattative. D’altra parte le finestre trasferimenti, si sa, sono imprevedibili. E soprattutto negli ultimi giorni, con dirigenti e procuratori che hanno maggiore necessità di chiudere degli accordi, alcune situazioni possono trasformarsi in maniera assolutamente repentina.

In casa Roma, da giorni, filtra la soddisfazione per quanto già fatto durante questa sessione. L’arrivo di due nuovi innesti di spessore come Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira aiuta non poco José Mourinho. I due ultimi arrivati ampliano il ventaglio di possibili scelte del tecnico, che ha pubblicamente elogiato la società per il lavoro svolto. Inoltre, si tratta di due calciatori capaci di mettere sin da subito la loro esperienza e la loro personalità al servizio della Roma.

Calciomercato Roma, torna calda la pista turca | C’è il Galatasaray

E così, almeno a leggere le ultime dichiarazioni di Mourinho e Pinto, il calciomercato giallorosso potrebbe sembrare chiuso. In realtà, non è detto che le cose stiano esattamente così. E’ vero, il club non ha a disposizione un budget ricco come quello su cui si è potuto contare in estate, ma il General Manager ha dimostrato nelle ultime due settimane di saper far fruttare al meglio le possibilità su cui può contare. E se davvero sul fronte delle uscite si riuscisse a perfezionare l’addio di qualche altro esubero, ecco che la situazione potrebbe cambiare.

Da tenere sotto controllo c’è sicuramente la posizione di Amadou Diawara. Il centrocampista guineano è uno dei giocatori da tempo inseriti nella lista dei cedibili, visto che José Mourinho ha ampiamente dimostrato di non contare su di lui. Sul ventiquattrenne si sono registrati negli ultimi giorni alcuni timidi interessamenti, con una pista che potrebbe ora riprendere prepotentemente quota. Si tratta di quella che porterebbe Diawara al Galatasaray. Un’opportunità di cui si era già parlato in estate che ore potrebbe tornare di moda. Secondo il giornalista sportivo turco Gökhan Dinç, infatti, il club di Istanbul avrebbe messo Diawara in cima alla propria lista di rinforzi per il mercato di gennaio. Pinto osserva e attende un passo ufficiale da parte del Gala, consapevole che l’addio del centrocampista potrebbe aprire altre, interessanti opzioni in entrata.