Serie A, decisione ufficiale | 3-0 a tavolino e penalizzazione

E’ arrivata poco fa la decisione ufficiale del giudice sportivo, resa nota dalla Lega Calcio attraverso un comunicato ufficiale.

In casa Roma si guarda alle prossime uscite che vedranno la squadra impegnata sia in Coppa Italia che in Serie A. Giovedì, infatti, i giallorossi affronteranno il Lecce allo Stadio Olimpico per gli ottavi del torneo nazionale, mentre domenica saranno di scena ad Empoli. La trasferta in Toscana, contro l’ex Aurelio Andreazzoli, è di quelle da vincere ad ogni costo per dare continuità ai 3 punti conquistati la scorsa settimana contro il Cagliari.

Intanto il Campionato torna a fare i conti con il Covid. La crescita repentina dei contagi su tutto il territorio nazionale non ha risparmiato la Serie A, che si è trovata così a dover prendere contromisure immediate. E se la Lega, dal canto suo, ha stilato un nuovo protocollo per garantire la prosecuzione della stagione, le polemiche sono lungi dal rientrare. Le tante gare annullate, infatti, hanno scatenato reazioni da parte di tifosi ed addetti ai lavori.

Serie A, la decisione ufficiale del giudice sportivo | 3-0 a tavolino

Sono ancora numerose, infatti, le partite sulle quali dovranno essere prese decisioni definitive. La volontà della Lega Calcio era di non avallare nessun rinvio, ma l’intervento delle Asl, che in più di un’occasione hanno impedito ad alcune società di scendere in campo, complica evidentemente le cose. Una situazione che dovrà essere chiarita nel più breve tempo possibile, per evitare strascichi che potrebbero avere ripercussioni sul prosieguo della competizione. Intanto nella giornata di oggi è arrivata la prima decisione da parte del giudice sportivo su una delle partite non disputate.

Si tratta di Udinese-Salernitana, sfida prevista per il 21 dicembre scorso e valida per la diciannovesima giornata del Campionato di Serie A. Come ufficializzato dalla Lega Serie A attraverso un comunicato, il giudice sportivo ha deciso di assegnare la vittoria per 3-0 a tavolino ai friulani, sanzionando anche la Salernitana con un punto di penalizzazione in classifica. Una decisione presa sulla base dell’art.53 delle Norme Organizzative Interne della FIGC. A nulla, dunque, è valso il ricorso presentato dal club campano per “cause di forza maggiore“.

Ecco la classifica di Serie A aggiornata alla luce della penalizzazione inflitta alla Salernitana:

Inter 50, Milan 48, Napoli 46, Atalanta 42, Juventus 41, Fiorentina 35, Roma 35, Lazio 35, Torino 31, Verona 30, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna 27, Udinese 23, Spezia 22, Sampdoria 20, Venezia 18, Cagliari 16, Genoa 12, Salernitana 10