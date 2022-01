Calciomercato Roma, annuncio ufficiale | Rinnova fino al 2024

Arriva un annuncio ufficiale da parte della Roma. Rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2024.

Se da una parte la prima squadra maschile, guidata dal tecnico José Mourinho sta facendo molta fatica in questa stagione, non avendo una continuità tra campionato e Conference League (domani il debutto in Coppa Italia contro il Lecce), dall’altra c’è una squadra che sta facendo sognare i tifosi giallorossi.

Si tratta della Roma femminile di Alessandro Spugna. Dopo dodici giornate di campionato le giallorosse sono seconde in campionato a quota 28 punti, gli stessi del Sassuolo. La capolista Juventus sembrerebbe imprendibile dopo ben 12 successi su 12 partite. Anche in Coppa Italia il cammino è positivo con due vittorie su due nel Girone H.

Calciomercato Roma, rinnovo ufficiale | Il comunicato

Intanto tramite il sito ufficiale, il club capitolino annuncia un rinnovo di contratto nella rosa femminile: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Alice Corelli ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. L’attaccante, cresciuta nelle giovanili giallorosse, ha raccolto finora 21 presenze complessive la prima squadra e 2 gol, entrambi arrivati in Coppa Italia”

Le parole della giocatrice: “Sono estremamente felice di poter continuare a lottare per questa maglia che porto nel cuore da quando sono bambina. In questi anni sono cresciuta molto e ho capito quanto si debba lavorare per onorarla al meglio. Continuerò a farlo dando tutta me stessa, per la Mia Roma”. Intanto le giallorosse preparano la prossima sfida di campionato, la trasferta di Napoli di domenica 23 gennaio, con il club campano che è terzultimo in classifica.