Coppa Italia, probabili formazioni Roma-Lecce | Mourinho cambia l’attacco

Domani sera la Roma giocherà in Coppa Italia contro i pugliesi. Per Mourinho ci saranno alcuni cambi di formazione. Ecco le probabili.

Nella giornata di domani ci sarà il debutto stagionale della Roma nella competizione vinta per ben 9 volte, con l’ultimo trionfo arrivato nella stagione 2007/2008, quando i giallorossi di Luciano Spalletti batterono l’Inter per 2-1 in finale.

Negli ultimi anni sono state tante le brutte figure fatte dalla compagine capitolina nella competizione italiana. Proprio per questo José Mourinho dovrà essere bravo a far capire ai calciatori che si tratta di un trofeo importante che oltre a dare il decimo sigillo, potrebbe portare la squadra direttamente alla fase a gironi della prossima Europa League in caso di trionfo. Un aspetto da non sottovalutare visto che la classifica della Serie A al momento vede la Roma al settimo posto, a quota 35 punti, gli stessi di Fiorentina e Lazio.

Probabili formazioni Roma-Lecce

Qualche cambio lo Special One sicuramente lo effettuerà, anche perché domenica pomeriggio alle ore 18 i giallorossi andranno in scena nell’ostico campo del Castellani di Empoli, contro l’ex Aurelio Andreazzoli. Step by step e prima successo il Coppa Italia, l’obiettivo dei capitolini, che per passare ai quarti di finale dovranno battere il Lecce di Marco Baroni. I salentini occupano oggi la quinta posizione, a quota 34 punti, a 4 lunghezze dalla capolista Pisa.

L’allenatore portoghese dovrebbe ripartire da alcune conferme come Rui Patricio, Karsdorp, Vina, Sergio Oliveira e Mkhitaryan. Il resto della formazione vedrà alcuni ballottaggi. Sulla sinistra si dovrebbe rivedere Stephan El Shaarawy, mentre al centro dell’attacco dovrebbe giocare Eldor Shomurodov. L’uzbeko è a caccia di riscatto dopo le ultime deludenti prestazioni.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Ibanez, Vina; Cristante, Sergio Oliveira; Carles Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov.

All.: Mourinho.