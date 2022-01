Calciomercato Roma, secco no da Trigoria | L’obiettivo non cambia

Calciomercato Roma, secco no da Trigoria: non cambia l’obiettivo di Tiago Pinto, che in mente ha solamente un nome

Non c’è un piano B. Quindi si punterà, qualora si aprisse realmente l’opportunità, sull’obiettivo principale che la Roma avrebbe in questa sessione di mercato per chiudere in maniera definitiva le operazioni in entrata. Insomma, o Kamara o nulla, nonostante le voci circolate ieri di un possibile interessamento giallorosso verso un altro portoghese.

La situazione secondo Il Romanista è ben definitiva. Non c’è la necessità dentro Trigoria di prendere un elemento per i prossimi sei mesi. Le cose vanno fatte con cognizione di causa. Ed è per questo motivo che il nome di Joao Moutinho non sarebbe preso in considerazione. Il centrocampista, 35 anni, che fino al prossimo 30 giugno ha un contratto con il Wolverhampton, non sarebbe entrato nel mirino della società giallorossa.

Calciomercato Roma, secco no a Moutinho

Ieri, come detto, si è parlato di una proposta arrivata al centrocampista direttamente dallo Special One, forte anche dello stesso procuratore, quel Jorge Mendes che dentro Trigoria oltre al tecnico ha anche Rui Patricio e Sergio Oliveira. Insomma, la colonia portoghese dovrebbe rimanere questa e non avere ulteriori innesti. “Se non fosse che, a precisa domanda, da Trigoria è arrivato un secco no” scrive il quotidiano. Smentendo di fatto una possibile operazione in entrata.

L’obiettivo principe – ma che è legato ovviamente alle partenze come ribadito più e più volte – rimane Kamara del Marsiglia: anche lui in scadenza, ma con una carta d’identità fresca rispetto a quella del portoghese che ovviamente ormai è quasi alla fine della sua carriera.