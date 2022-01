Calciomercato Roma, offerta rifiutata | Firma più vicina

Calciomercato Roma, offerta rifiutata e firma più vicina. Crescono le possibilità di rinnovo per un’altra stagione.

Ad un certo punto della stagione sembrava che alla fine dell’anno dovesse andare via. Il contratto in scadenza, le poche prestazioni positive, e il fatto che guadagni non poco, davano la sensazione di un addio a parametro zero. Ma nell’ultimo periodo le cose sono cambiate. In maniera positiva ovviamente.

Ed è per questo motivo che ci potrebbe essere una svolta, anche clamorosa, nel rapporto tra la Roma e l’armeno Mkhitaryan. Almeno secondo quanto riportato da Forzaroma.info, che spiega che orma è diventato uno dei fedelissimi di José Mourinho e che lo stesso Special One lo vorrebbe anche la prossima stagione per dare continuità al progetto giallorosso. Anche perché adesso lo Special lo sta impiegando nella posizione di interno di centrocampo. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Calciomercato Roma,

I rapporti con Raiola poi sono buoni. La Roma e il procuratore non hanno problemi e non ce ne saranno qualora le cose dovessero continuare in questo modo e allora Tiago Pinto decidesse di mettere sul piatto il rinnovo. Altri 4 milioni per un anno. Tanti sì, ma forse Miki è uno dei pochi che se merita in questo momento. Una situazione che potrebbe avere insomma una soluzione nei prossimi mesi. L’armeno in ogni caso sta mostrando quella professionalità che non gli è mai mancata, e potrebbe così decidere di rimanere ancora un anno nella Capitale per poi prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. Intanto continuerà a giocare. Rifiutando così l’offerta del Krasnodar che gli ha messo sul piatto un ruolo da dirigente. Ma forse non è il momento di smettere.