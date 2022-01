Calciomercato Roma, assalto al big | Via subito con lo scambio

Calciomercato Roma, addio con lo scambio: un big può partire subito. Ecco la possibile soluzione per l’affare

Potrebbero esserci delle novità importanti nelle prossime settimane di mercato. Con la Roma di José Mourinho che potrebbe cambiare totalmente il proprio volto in mezzo al campo. Soprattutto se ci dovesse essere qualche uscita, Tiago Pinto, potrebbe regalare allo Special One un altro centrocampista.

Tenendo presente che Diawara e Darboe sono destinati a lasciare Trigoria – il primo è conteso dal Valencia e dal Galatasaray – il secondo invece potrebbe partire in prestito per avere maggiore spazio, negli ultimi giorni anche un addio di Veretout è stato paventato. Il francese è in una fase d’involuzione importante e non è più sicuro del posto da titolare. E allora davanti a una buona offerta la società giallorossa potrebbe anche decidere di lasciarlo partire. Su di lui l’estate scorsa c’era il Napoli, adesso però anche il Tottenham di Conte sembra poter fare sul serio nei confronti del giocatore. E potrebbe inserire una pedina che a Mou farebbe comodo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, offerta di 12 milioni | Mourinho ha già deciso

Calciomercato Roma, Veretout parte con lo scambio

A Londra, il tecnico italiano, ha praticamente messo fuori rosa Ndombele. Il francese è stato allenato da Mou nella sua esperienza in Premier League con gli Spurs e ha mantenuto dei buoni rapporti. La Roma ci ha pensato, ma è bloccata dall’ingaggio spaventoso che gli viene riconosciuto da Paratici. Una trattativa che non potrebbe mai decollare a queste condizioni. Ma qualora il Tottenham dovesse tentare un assalto a Veretotut, magari potrebbe inserire nell’operazione il cartellino del connazionale dell’attuale elemento giallorosso. E, magari, pagare anche una parte dell’ingaggio. Potrebbe essere questa la soluzione per un accordo di almeno sei mesi che poi potrebbe avere degli ulteriori sviluppi la prossima estate, a bocce ferme, e con le due squadre che potrebbero mettere in atto una vera e propria rivoluzione dentro la rosa.