Calciomercato Roma, offerta di 12 milioni | Mourinho ha già deciso

Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso. Ecco la risposta dello Special One all’offerta da 12 milioni di euro arrivata dalla Premier League

Mourinho lo ha blindato. Per lui è un titolare inamovibile e non se ne parla proprio di una cessione. Perché dopo la sconfitta con la Juventus, qualcuno ha ipotizzato anche questo: una partenza a gennaio. Soprattutto perché sembrava che dalla Premier League potesse arrivare un’offerta importante. Di almeno 12 milioni di euro secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Nonostante qualche dubbio però la società giallorossa non ha voluto trattare la cessione di Smalling: il difensore arrivato dal Manchester United, per lo Special One, è fondamentale lì dietro. E serve anche lui per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati in questa stagione. A partire anche dalla Coppa Italia.

Calciomercato Roma, Smalling rimane

Insomma, Smalling rimane, ormai non ci sono più dubbi. Il Newcastle non solo avrebbe messo un’importante cifra sul piatto per la società giallorossa, ma avrebbe anche proposto al calciatore un contratto più lungo e anche economicamente più vantaggioso. Ma il difensore sta bene a Roma e sente anche la fiducia di Mourinho. E non solo: una sua partenza avrebbe anche costretto Pinto a muoversi per andare a prendere un altro difensore centrale visto il buco che ci sarebbe stato. Allora, per il momento, non se ne farà nulla. Ogni possibile discorso sarà per l’estate prossima. Qualora i bianconeri d’Oltremanica – o qualche altro club – si presentasse a Trigoria con un’offerta per il calciatore.

In questo momento, e con la stagione che entra nella fase calda, non si può indebolire una squadra che con gli arrivi di Mairland-Niles e Sergio Oliveira ha sicuramente guadagnato qualcosa rispetto alle altre in qualità e personalità.