Calciomercato Roma, può partire subito | È testa a testa

Il calciatore può lasciare il club anche subito. Nuovo movimento in questa finestra di calciomercato invernale per la Roma

Altro giro, altra corsa. La Roma continua a muoversi molto in questa finestra di calciomercato invernale. Sono già due gli acquisti ufficializzati dai giallorossi in questa prima metà di gennaio e, nei prossimi giorni, potrebbe arrivare un terzo innesto. Infatti, Tiago Pinto sta lavorando molto per regalare a Mourinho un altro giocatore per migliorare la rosa e accettare le sue richieste. Sono diversi i nomi che ruotano intorno alla Roma in questi giorni e nelle ultime settimane di gennaio potrebbe arrivare il terzo rinforzo che il tecnico sta aspettando.

Alla vigilia della sfida con il Lecce in Coppa Italia è cambiato il protocollo per i contagi nel mondo del calcio italiano. Domani, infatti, Abraham e compagni sfideranno i pugliesi negli ottavi di finale della competizione. Nelle ultime stagioni, il cammino nel torneo non è andato nel migliore dei modi. La Roma, infatti, non raggiunge la semifinale dal 2017, quando fu eliminata dalla Lazio, sconfitta in finale contro la Juventus. Intanto, per la sfida con i pugliesi, è tornato disponibile Stefan El Shaarawy, che potrebbe essere schierato già da domani negli ultimi minuti della partita.

Calciomercato Roma, Santon nel mirino di Paok e Salernitana

La Roma si sta muovendo molto anche sul mercato in uscita. Dopo le partenze di Villar, Mayoral e Calafiori, Pinto sta cercando di sfoltire la rosa soprattutto con quegli esuberi che non hanno mai visto il campo. tra questi c’è Davide Santon che in questi giorni sembra stia contrattando la risoluzione del contratto. Secondo quanto riporta Nicolò Schira, però, il terzino destro è nel mirino del Paok Salonicco e della Salernitana. I due club sono le uniche squadre rimaste in corsa sull’ex esterno del Newcastle e rappresentano le uniche opzioni disponibili ad oggi. Santon non è mai entrato nei piani di José Mourinho e, insieme a Federico Fazio, non è mai entrato in campo neanche per un minuto.