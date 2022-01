Calciomercato Roma, entra in scena Pochettino | C’è il primo sì

Calciomercato Roma, riportiamo gli ultimi aggiornamenti circa una delle vicende destinate a suscitare maggiore attenzione nelle prossime settimane all’ombra del Colosseo ma non solo.

I capitolini sono totalmente concentrati sui propri obiettivi. Ragionando step by step, si cercherà di dare continuità alla vittoria con il Cagliari e a crescere tutti insieme, ovviando agli errori fatti in passato e con la finalità di rendere degna la prima esperienza capitolina di José Mourinho.

A partire da queste ore, quando lo Special One farà il suo esordio in Coppa Italia in questa sua seconda avventura italiana, dopo aver portato a casa la coppa nazionale del nostro Paese già durante lo storico triplete con Milito e compagni. Starà a lui, dunque, riuscire a sovvertire la falsariga discontinua e sotto le aspettative tracciata fin qui, cercando di dare grande attenzione anche a competizioni quali quella appena citata e la neonata Conference League.

Frattanto, ai piani alti di Trigoria continuerà il più o meno silenzioso lavoro di Tiago Pinto, in questi giorni chiamato a snellire il corpo squadra attraverso scelte sagge e ponderate. Non si escludano, però, eventuali sorprese di fine gennaio, volte a cercare di innalzare ancor di più l’umore di un tecnico che ha in poco tempo già dimostrato di apprezzare i due nuovi approdi.

Calciomercato Roma, le ultime su Ndombele

Al netto dell’acquisto di Sergio Oliveira, non rappresentante a detta di Mourinho un vero e proprio regista, altri movimenti potrebbero continuare a interessare la zona mediana di campo. Questo in ambedue le direzioni, visti i possibili movimenti in uscita destinati a dar seguito alla sortita, seppur temporanea, di Gonzalo Villar ma senza trascurare le eventuali opportunità di mercato che giungeranno.

Una di queste sembra rispondere al nome di Tanguy Ndombele, eufemisticamente ai margini del progetto Tottenham e monitorato da plurimi club del nostro continente. Seguito anche dal PSG, come raccontatovi nelle scorse ore, riportiamo adesso di un importante aggiornamento giunto d’oltremanica.

Stando a quanto infatti riportato dal “The Athletic“, l’ex Lione continua a suscitare l’attenzione dei parigini, allenati da quel Mauricio Pochettino che non poco interesse manifestò nel 2019 per portarlo presso la sua corte in quel di Londra. L’ingerenza del mister potrebbe avere un impatto non indifferente, così come la volontà del centrocampista di approdare in un grande club. Soprattutto se vicino a quella Torre Eiffel, all’ombra della quale, nel grigiore periferico, è cresciuto inseguendo un realizzato sogno.