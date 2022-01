Calciomercato Roma, pressing di Pinto | Pronto l’assalto

Calciomercato Roma, pressing di Pinto sul nome in uscita. In caso di fumata bianca pronto l’assalto del gm portoghese

Non si ferma il mercato della Roma. E saranno ore e giorni frenetici fino alla fine del mese di gennaio quando si chiuderanno le trattative di questa fase invernale. I giallorossi sognano il terzo colpo dopo quelli di Maitland-Niles e di Oliveira. Ma serve un’uscita. Ecco perché Pinto è in pressing.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il gm portoghese cercherà di convincere in tutti i modi Diawara, che in questo momento è impegnato in Coppa d’Africa. Mourinho con il centrocampista è stato chiaro: non lo vede. E allora ci sono due offerte importanti che potrebbero stimolare il calciatore a cambiare aria: quelli di Valencia e Galatasaray. Operazioni in prestito che potrebbero aprire lo spazio per un nuovo innesto.

Calciomercato Roma, Pinto pronto all’assalto

Difficile come spiegato nei giorni scorsi arrivare a Ndombele che prende troppo, il nome caldo è quello di Kamara del Marsiglia visti anche i rapporti ottimi che ci sono tra i due club. E anche il fatto che lo stesso francesino sia in scadenza, apre sicuramente a degli sviluppi che possono essere importanti. Ma senza cessione non se ne farà nulla. Ma se la fumata bianca dovesse arrivare, allora Pinto è realmente pronto ad affondare il colpo per regalare allo Special One un altro elemento importante in mezzo al campo.

Tutto passa dalla decisione che prenderà Diawara: che davanti alla certezza di passare altri cinque mesi in panchina, potrebbe alla fine convincerci di trovare fortuna in altre squadre. Pinto non aspetta altro.