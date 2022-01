Il vice di Fonseca sta con Mourinho e ‘avvisa’ la Roma: “Due mosse o sarà flop”

L’ex secondo allenatore di Fonseca ha parlato della situazione della Roma, dell’ allenatore e dei calciatori a disposizione



Domenica il Cagliari, oggi il Lecce e di nuovo domenica l’Empoli. Settimana piena di impegni per le squadre di Serie A e per la Roma che oggi scende in campo per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Per l’occasione, José Mourinho ha recuperato un attaccante, ovvero Stefan El Shaarawy che potrà tornare a giocare contro i pugliesi. Disponibili, invece, non ci saranno Gonzalo Villar, Borja Maoyral e Riccardo Calafiori, partiti in prestito nei giorni scorsi. I due spagnoli sono tornati in Liga e, fino al 30 giugno 2022, giocheranno con la maglia del Getafe. Il terzino sinistro, invece, è rimasto in Italia. Calafiori, infatti, fino alla fine della stagione giocherà con il Genoa.

Prima di Mourinho, sulla panchina della Roma c’era Paulo Fonseca che in Coppa Italia non ha mai brillato. Anzi, proprio nella competizione, i giallorossi hanno toccato uno dei punti più bassi. Nell’edizione 2020/2021, infatti, i giallorossi sono stati eliminati negli ottavi di finale dallo Spezia a tavolino. Il Giudice Sportivo, infatti, ha decretato la sconfitta per 3-0 ai danni degli uomini di Fonseca a causa di sei cambi effettuati. La stagione precedente, invece, la Roma è stata battuta 3-1 dalla Juventus ed ha dovuto abbandonare la competizione ai quarti di finale.

Roma, Nuno Campos: “Oliveira è un campione. Su Mourinho…”

Uno degli uomini principali dell’avventura di Fonseca a Roma è stato il suo vice Nuno Campos. Il secondo del tecnico portoghese, ora alla guida del Santa Clara è tornato a parlare della sua esperienza nella Capitale: “A Roma su allenatore e sulla squadra c’è la stessa pressione dei club più grandi al mondo. C’è una grande pressione per la vittoria dello scudetto, ma ne hanno vinti solo tre“. Campos, che si è espresso al podcast Planeta Eleven, ha parlato anche di Sergio Oliveira: “Sarà di grande aiuto alla Roma, si è meritato questa possibilità. È stato il migliore al Paços de Ferreira, è un campione. Ha una forte personalità“.

Poi, il vice di Fonseca ha continuato parlando di Mourinho: “È uno dei migliori allenatori al mondo, ma se non gli si dà tempo e non si investe nella squadra potrebbe essere un flop. Nessun allenatore può fare miracoli. La Roma ha solo 14 giocatori di buon livello. Non sono sufficienti per vincere il campionato, questo i tifosi non lo capiscono“.