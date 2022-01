Calciomercato Roma, bomba Kamara | L’annuncio dalla Francia

Il giocatore è al centro del calciomercato invernale della Roma. Il gm giallorosso sta studiando la strategia per gli ultimi assalti

Tiago Pinto continua a muoversi in questa finestra di calciomercato invernale per regalare alla Roma il terzo acquisto. Mourinho, infatti, ha confessato in conferenza stampa che sarebbe necessario avere più Sergio Oliveira, un elogio al giocatore, ma anche un messaggio ai Friedkin. La proprietà continua giustamente con la sua linea, ovvero appoggiare il tecnico portoghese, e così ha dato mandato a Pinto di cercare il terzo innesto. Sono diversi i nomi sulla

Oggi alle 21, poi, i giallorossi sono attesi allo Stadio Olimpico per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia. Avversari di Abraham e compagni è il Lecce che sta andando discretamente in Serie B. Quinto posto e tre vittorie nelle ultime cinque gare, con una sola sconfitta per mano del Pisa capolista. Con questo score il club allenato da Barone si presenta nella Capitale dove potrebbe tornare anche El Shaarawy. Il Faraone è tornato disponibile per la gara e Mou potrebbe dargli un po’ di minutaggio in vista del campionato.

Calciomercato Roma, Longoria: “Faremo ciò che è meglio per Kamara e per il Marsiglia”

In cima alla lista di Tiago Pinto c’è Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia nato come difensore centrale. Il francese è in scadenza a giugno 2022 e per questo motivo l’affare dovrebbe essere più facile del previsto. Il costo, infatti, non può essere molto alto soprattutto grazie alla presenza di Pau Lopez e Cengiz Under nel club della Provenza. Proprio la scadenza del contratto tra pochi mesi, però, ha costellato la mente di Kamara di dubbi e il giocatore sembra voler aspettare l’estate per scatenare un’asta al rialzo sul suo ingaggio. Il presidente del club, Longoria ha parlato della situazione del giocatore: “Abbiamo parlato con Kamara, c’è rispetto reciproco. Alla fine prevarrà la logica: ascolteremo ciò che è meglio per il giocatore e per il club. Ma per noi questa non è una situazione piacevole”.