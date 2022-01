Calciomercato Roma, dietrofront immediato | Non parte più

Fari puntati sul calciomercato di riparazione della Roma. Il dietrofront che giunge dall’Inghilterra frena Tiago Pinto, a gennaio non si muoverà.

Nuovo scenario di mercato che irrompe dalla Premier League. Il club giallorosso ha pescato dal campionato inglese anche in questa finestra di trattative invernali ma c’è un’importante frenata da riportare. L’annuncio che giunge dalla Premier pone un freno immediato ad un’occasione che poteva concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato.

La sessione di calciomercato in casa Roma ha già regalato diverse novità nella rosa a disposizione di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese è stato attore protagonista delle scelte di mercato, invocando rinforzi e facilitando diverse cessioni. Dopo aver abbracciato i primi due acquisti invernali, da subito gettati nella mischia, le attenzioni si rivolgono alla possibilità di pescare un terzo rinforzo. Mentre tutti gli indizi portano ancora a guardare al centrocampo, soprattutto se dovesse concretizzarsi la partenza di Diawara, c’è una pista in difesa che subisce una frenata decisa. L’annuncio che giunge dall’Inghilterra non lascia dubbi, nessun margine di cessione a gennaio.

Calciomercato Roma, l’annuncio che gela Pinto | Non si muove a gennaio

L’occasione accostata ai giallorossi era ancora una volta una trattativa in Premier League. Anche nella finestra invernale della Roma il primo rinforzo è giunto dall’Arsenal. Stavolta si guardava con insistenza, e con una discreta concorrenza, in casa Chelsea. Oggetto delle attenzioni il giovane difensore polivalente, Malang Sarr. Calciatore francese, di origini senegalesi, impiegabile sia da difensore centrale che sull’out mancino, fa della fisicità la sua arma migliore. Arma a cui ha deciso di non rinunciare il tecnico dei Blues, la decisione di Tuchel è inequivocabile: il calciatore 22enne non si muoverà a gennaio. Niente da fare per la Roma, che avrebbe in ogni caso dovuto fare i conti con una concorrenza niente male. Il Leicester City era sulle sue tracce, anche il Milan di Maldini poteva esser interessata ad un profilo del genere.