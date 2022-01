Riflettori accesi sul calciomercato di riparazione in casa Roma, c’è un nuovo scenario che cambia tutto. Saltano tre operazioni a gennaio.

Le attenzioni dei tifosi della Roma sono rivolte al campo da gioco e agli equilibri del calciomercato. Due situazioni legate a stretto giro con le scelte del tecnico Mourinho, che stasera debutterà in Coppa Italia. Proprio le scelte dal campo dell’allenatore portoghese saranno decisive per i prossimi giorni, tre operazioni che sembravano scontate potrebbero improvvisamente saltare.

I giallorossi stanno vivendo un mese di gennaio intenso, tra campo e trattative di calciomercato. Una piccola rivoluzione si attendeva dal mercato invernale e le sensazioni non sono state disattese in casa Roma. Già cinque i movimenti chiusi ufficialmente da Tiago Pinto, due nuovi rinforzi e tre cessioni a ridisegnare la rosa giallorossa. Ma la rivoluzione di gennaio sembra non essere permanente, i giorni scorrono e gli scenari cambiano rapidamente con essi. Stasera la Roma esordirà in Coppa Italia, negli ottavi di finale contro il Lecce, proprio le scelte dal campo di Mourinho saranno fondamentali per il futuro di diversi elementi nella rosa.

Calciomercato Roma, decisione improvvisa | Saltano tre operazioni

In attesa del debutto nella coppa nazionale, c’è un nuovo scenario che cambia sul fronte cessioni. A delinearlo ci ha pensato il Corriere dello Sport che ha spento ogni velleità riguardo la partenza di Jordan Veretout a gennaio. Il centrocampista francese non è di certo alla sua migliore parentesi in maglia giallorossa, ma la fiducia del tecnico portoghese nei suoi confronti continua ad essere immutata. Nonostante il francese ora sembri partire leggermente indietro nelle gerarchie a centrocampo la sua cessione immediata è da escludere. Discorso analogo si può fare per i giovani Bove e Zalewski, a meno di clamorosi ripensamenti, il loro futuro stagionale resta a Trigoria, all’ombra dei titolari della prima squadra. Pronti entrambi, all’occasione giusta, a strapparsi nuovo spazio quando chiamati in causa, probabilmente anche a partire da stasera.