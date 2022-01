Nuovo scenario sul calciomercato invernale in casa Roma. Tiago Pinto non può sorridere, la pazienza finita ed in Serie A è stato trovato l’accordo

Tiago Pinto sta vivendo un gennaio di passione. Il general manager della Roma è alle prese con la sessione di riparazione del calciomercato, già tante novità ufficiali dalle parti di Trigoria. Il portoghese lavora senza sosta, sia in entrata che in uscita, cercando di garantire altri rinforzi di qualità al tecnico Josè Mourinho. Una pista in uscita si può considerare tramontata, l’accordo trovato non lascia scampo.

Questa sera la Roma debutterà negli ottavi di finale di Coppa Italia, all’Olimpico arriverà il Lecce di Marco Baroni. In attesa del debutto nella competizione nazionale c’è un nuovo scenario di mercato da riportare in Serie A. La Roma è tra le squadra più attive nella sessione invenrale, già tre movimenti in uscita e due rinforzi per Josè Mourinho. Ma il lavoro del general manager portoghese sembra tutt’altro che terminato, ancora tanto si può aspettare da questo mese intenso in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, pazienza finita e nuovo accordo in Serie A

Pinto sta cercando in tutti i modi di puntellare la rosa a disposizione di Josè Mourinho. Non mancano grane all’interno dell’organico, come quella che riguarda i tanti esuberi. Finora il general manager ha piazzato Villar e Mayoral, entrambi accasati al Getafe e Riccardo Calafiori, in prestito secco al Genoa. Nulla sembra muoversi sul fronte dei fuori rosa, non solo Fazio ma anche Davide Santon sembra non riuscire a trovare squadra neanche in questo inverno. L’ultima speranza era stata accesa da Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma appena approdato alla Salernitana. Ma, come era nell’aria da tempo, la trattativa del club granata col Venezia è giunta all’accordo finale ed il terzino Mazzocchi passerà dai lagunari ai campani nel giro di pochi giorni, a riportarlo l’edizione odierna de Il Mattino. L’accordo trovato non scioglie il nodo legato al futuro di Davide Santon, il terzino destro è a serio rischio di permanenza fuori rosa fino a giugno.