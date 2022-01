Caos Serie A, UFFICIALE: 18 positivi, saltano due match

Caos Serie A, il nostro campionato continua a dover fare i conti con il Covid. Due partite del prossimo turno a rischio.

In attesa di assistere alla gara di stasera, giovedì 20 gennaio, arrivano importanti novità circa la prossima giornata di Serie A. Affrontato il Lecce, i giallorossi dovranno vedersela con l’Empoli prima e il Genoa poi. La scarna presenza di domenica scorsa con il Cagliari, unitamente alle notizie provenienti dalle altre squadre, lasciano però intendere come la situazione sia tutt’altro che felice tra le fila di plurimi club.

Dopo aver assistito ad una prima parte di campionato pressoché “normale”, caratterizzata cioè da una situazione di quasi totale controllo dell’emergenza Covid in ambito sociale e calcistico, le recenti vicende sembrano invece ricordare i tristi momenti del primo lockdown quando si passò, in modo quasi improvviso, alla chiusura degli stadi e alla sospensione del campionato.

Lo scorso 6 gennaio sono state annullate quattro partite e il rischio di assistere ad un deja-vu nelle prossime ore è tutt’altro che remoto. Da ricordare, ai fini del nostro discorso, come le nuove disposizioni prevedano la sospensione delle gare in casi di positività nel gruppo squadra pari o superiore al 35%.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, colpaccio last minute | Sorpasso in quota di Spalletti – VIDEO

Caos Serie A, focolai nel Venezia e nella Salernitana: si va verso il rinvio?

In base a quanto suddetto, è facile comprendere come sembrino, ad oggi, esserci tutti i presupposti per assistere a due procrastinamenti del prossimo turno. Ci riferiamo alle sfide Napoli-Salernitana e Inter-Venezia, rispettivamente in programma sabato 22 gennaio e domenica 23. Tra le fila dei lagunari si registrano ben 9 nuovi esiti positivi, dopo i tamponi effettuati nelle ultime ore e gli infelici esiti dei giorni scorsi.

Non idilliaco lo scenario nemmeno a Salerno: altrettanti, infatti, i casi tra le fila campane, costrette, forse, a dover rimandare il tanto atteso e sentito derby con i partenopei. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore prima di ponderare una scelta definitiva, in base, ovviamente, alle attuali e su riportate prescrizioni vigenti.