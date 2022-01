Calciomercato Roma, bomba De Vrij | Annuncio ANSA

Calciomercato Roma, secondo quanto riportato dall’Ansa, il big di Serie A sarebbe stato sondato anche dai giallorossi.

La vittoria contro il Lecce è valsa l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, in una gara che comunque ha visto gli uomini di Mourinho faticare e non poco. Lo Special One si è comunque assunto le sue responsabilità nel post partita, ma la sensazione è che il portoghese debba ancora lavorare tanto nella testa dei suoi calciatori.

Detto questo, era importante dare continuità alla vittoria contro il Cagliari, e in un modo o nell’altro il successo è maturato. Sono arrivate risposte importanti da Marash Kumbulla, con l’albanese, dato a lungo come possibile partente, che invece si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista. L’ex Hellas Verona è cresciuto molto in termini di presenza fisica e di aggressività, meritandosi i complimenti del proprio allenatore che, comunque, non direbbe di “no” ad un eventuale innesto per il pacchetto arretrato, reparto che in tante circostanze è andato incontro a pericolosi cali di tensione. In quest’ottica, trapelano interessanti novità.

Calciomercato Roma, sondato De Vrij | Annuncio Ansa

Come riferito dall’ANSA, sarebbe stato accostato alla Roma anche il profilo di Stefan De Vrij, legato all’Inter da un contratto in scadenza nel 2023 che il difensore olandese al momento non ha nessuna intenzione di rinnovare. Il fatto che Marotta abbia cominciato a sondare diversi profili per la difesa – tra cui Ginter – è indizio sul fatto che i nerazzurri nutrano poche speranze sul fatto che l’ex Lazio ritorni sul suo passo e prolunghi la sua esperienza all’Inter. La Roma, in questo senso, starebbe sondando la situazione, valutando se ci siano i presupposti per affondare il colpo. Al momento, comunque, una vera e propria trattativa non è ancora cominciata: siamo ancora nel campo dei rumours. Vi terremo aggiornati nel caso in cui ci fossero ulteriori riscontri in quelli che sono contatti esplorativi e nulla più. Per adesso.