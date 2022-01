Calciomercato Roma, affare in chiusura | Confermata anticipazione ASRL

Calciomercato Roma, arrivano conferme all’anticipazione annunciatavi qualche giorno fa. Continua il lavoro di Tiago Pinto in uscita.

Il gm ha permesso al mister connazionale di abbracciare due nuovi giocatori in questa sessione invernale di mercato, apportando qualità e alternative che non poco erano mancate nella prima parte di stagione. Stando alle parole di Mourinho, continua a mancare qualcosa e non sono da escludersi, quindi, eventuali novità in questi ultimi giorni.

Giusto però evidenziare come la principale attenzione del gm ex Benfica sia attualmente orientata a chiosare quel piano epurativo già iniziato in estate e a dir poco importante per liberare spazio e, soprattutto, liberarsi di stipendi superflui. In quest’ottica si leggano quindi gli allontanamenti dei mai apprezzati Mayoral e Villar, destinati ad essere seguiti in Spagna da Diawara, qualora si incastrino i tasselli giusti nei prossimi giorni.

Un altro nome annoverabile tra i sicuri partenti è da tempo quello di Bryan Reynolds.

Calciomercato Roma, Reynolds in uscita: addio sempre più vicino

Vi avevamo parlato della situazione dell’ex Dallas qualche giorno fa, sottolineando come, alla fine, nessuna delle due parti coinvolte nel derby fiammingo per accaparrarsi le sue prestazioni fosse riuscita a prevalere. Tra i due litiganti (si legga Anderlecht e Club Brugge) godrà infatti unicamente il terzo elemento. Si legga anche qui il nome di una squadra belga, il Kortrijk, che ha maggiormente convinto Roma e giocatore rispetto alle altre due.

La conferma è arrivata da Marco Juric in questi minuti, a detta del quale sarebbe in dirittura di arrivo il passaggio del numero 19. Nella giornata di ieri, ci risultano inoltre due video-call tra il club capitolino e quello di Courtrai che hanno permesso di portare avanti i dialoghi già felicemente avviati e destinare a portare alla tanto attesa, da parte di tutti, fumata bianca.