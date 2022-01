Calciomercato Roma, vendetta Pinto | Colpo dalla Lazio

Calciomercato Roma, il piano diabolico di Pinto per assicurare a Mourinho un rinforzo di tutto rispetto: Lazio “avvisata”.

Esperienza. Il mantra di José Mourinho si ripete in maniera spasmodica dall’inizio della stagione: messaggio recepito dalla proprietà, con Pinto che non a caso ha “regalato” due rinforzi di spessore come Maitland-Niles e Sergio Oliveira.

In questa sessione invernale di calciomercato si proverà a mettere le mani su un centrocampista, a meno che non si palesi qualche occasione intrigante anche in attacco, in un reparto “orfano” di Borja Mayoral, ceduto al Getafe. Tuttavia, già dalla prossima estate anche la “batteria” dei centrali potrebbe andare incontro a seri scossoni: il rientro di Chris Smalling dall’infortunio ha contribuito a dare solidità ad una linea difensiva che per troppo tempo era rimasta priva di un punto di riferimento carismatico, capace di dettare i ritmi della pressione e di guidare i suoi compagni. Caratteristiche che appartengono al repertorio del centrale inglese, ma si sa, per competere ad alti, altissimi livelli, avere più di un centrale d’esperienza contribuisce a togliere il più delle volte le castagne dal fuoco. Bonucci e Chiellini docent.

Calciomercato Roma, idea Luiz Felipe dalla Lazio: cifre e dettagli

Dalle ragioni descritte in questo preambolo – unitamente a motivazioni di natura squisitamente economica – nelle ultime ore sta prendendo consistenza la possibile pista Luiz Felipe, con il centrocampista brasiliano, ma con passaporto italiano, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Lazio in scadenza nel 2022. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, i giallorossi sono pronti a fiutare l’affare, anche perché la distanza tra domanda ed offerta per quanto concerne il prolungamento del suo contratto in essere con i biancocelesti è importante: il difensore chiederebbe un quadriennale a circa 2,5 milioni di euro, mentre Lotito avrebbe messo sul piatto un triennale a 2,1 milioni di euro. La Roma monitora l’evolversi della situazione: un’idea che potrebbe assumere consistenza nel corso delle prossime ore, laddove dovesse essere confermate le voci di “gelo” tra la Lazio e Luiz Felipe, con quest’ultimo che però è attenzionato da vicino anche dall’Inter.