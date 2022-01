Calciomercato Roma, addio Veretout? A rompere il silenzio dopo le insistenti voci degli ultimi giorni ci pensa l’agente del francese

L’arrivo di Sergio Oliveira probabilmente gli toglierà un poco di spazio. Ed è anche per questo che nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di un possibile addio di Veretout già in questo mese di gennaio. Non solo perché porterebbe alla Roma almeno 40 milioni di euro. Ma anche perché potrebbe essere una pedina per arrivare a un altro centrocampista.

Si è sottolineato infatti di un possibile scambio con il Tottenham nell’operazione che avrebbe potuto portare Ndombele alla corte di Mourinho. Tutte voci che non hanno fatto altro che alimentar ogni speculazione sul nome del calciatore. A parlare, comunque, e quindi a fare un poco di chiarezza, ci ha pensato l’agente del francese, Mario Giuffredi, che è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it.

Calciomercato Roma, le parole di Giuffredi

“Scambio Veretout-Ndombele? Smentisco categoricamente, resta alla Roma almeno fino alla fine della stagione“. Parola fine, insomma. Parole che non lasciano spazio a commenti o a interpretazione. Almeno fino a giugno, il centrocampista che con la maglia giallorossa addosso si è anche guadagnato la convocazione nella nazionale francese, non abbandonerà Trigoria. E sarà sicuramente un elemento importante dentro lo scacchiere tattico dello Special One che, finalmente, avrà anche la possibilità di fare qualche scelta da qui alla fine del campionato.

Poi, lo stesso Giuffredi, ha fatto un commento sull’allenatore giallorosso arrivato la scorsa estate. Lusinghiero, senza dubbio, ma su questo c’erano davvero pochi dubbi: “Mourinho è lo special One, un uomo di grandissimo livello” ha concluso. In poche parole: il futuro di Veretout è praticamente deciso.