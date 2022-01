Calciomercato Roma, irruzione del Bayern | L’annuncio di Nagelsmann

Calciomercato Roma, lo sprint del Bayern Monaco rischia di scompaginare le carte in tavola: l’annuncio del tecnico.

Il mercato della Roma non si ferma a Maitland-Niles e a Sergio Oliveira. Il gm giallorosso Tiago Pinto è infatti all’opera per sfoltire l’organico: l’obiettivo è quello di provare a mettere a segno almeno un altro colpo in mediana.

Il primo nome – non l’unico – sulla lista è quello di Kamara, che ha esternato pubblicamente la sua intenzione di non rinnovare il suo contratto con il Marsiglia in scadenza nel 2022. La concorrenza per il francese di certo non manca, ed è questo il motivo per il quale la Roma continua a vagliare diverse opportunità, tra cui quella che porta al profilo di Tanguy Ndombelé, che de facto Conte ha messo alla porta. In Francia hanno ribadito la possibilità di uno scambio tra Psg e Tottenham, con l’inserimento di Paredes nella trattativa, formula che non stuzzicherebbe più di tanto né l’argentino, né il club francese. Attenzionato qualche mese fa – ma ora la pista Roma si è decisamente raffreddata – Denis Zakaria, vecchio pallino di Pinto, è finito nel mirino di diversi club, tra cui la Juventus e il Bayern Monaco.

Calciomercato Roma, le parole del tecnico del Bayern su Zakaria

Ricordiamo che l’elvetico è legato al Borussia Mönchengladbach da un contratto in scadenza nel 2022. Sembrava che la Juve – una volta piazzato Arthur, per il quale l’Arsenal non accenna a placare il pressing – avesse messo la freccia per Zakaria, ed invece l’irruzione del Bayern Monaco potrebbe aver fatto saltare il banco, con i bavaresi stuzzicati di fare dell’elvetico “il nuovo Tolisso”. Di questo, e di tanto altro, ha parlato il tecnico dei bavaresi Nagelsmann, in conferenza stampa: “Penso che molti giocatori della Bundesliga siano bravi: è un dovere per i club discutere di professionisti svincolati, soprattutto in situazioni finanziariamente difficili legate al Covid. Il mio lavoro e la mia passione è il calcio, non mi occupo di ciò che dicono i media.”