Calciomercato Roma, Pinto in azione | Nuova pista in Ligue 1

Manca un tassello per completare il calciomercato giallorosso. Tiago Pinto continua a lavorare in entrata, ma spunta un retroscena.

José Mourinho da quando è arrivato sulla panchina della Roma una delle primissime richieste è stata il centroampista. Giocatore in mezzo al campo che è arrivato, ma non con le caratteristiche ricercate.

Infatti lo Special One aveva indicato prima Granit Xhaka e poi Denis Zakaria (quest’ultimo nome uscito soprattutto nei mesi scorsi), due trattative però tutt’altro che semplici. Un mediano davanti alla difesa, dunque, è quello che ad oggi serve alla Roma, un giocatore che possa sostituire Bryan Cristante, con un livello sicuramente superiore.

Calciomercato Roma, nuovo nome per Pinto

Tra i tanti nomi delle ultime settimane, le piste più calde sono quelle che portano a Tanguy Ndombele del Tottenham e a Boubacar Kamara del Marsiglia. Anche in questo caso si tratta di trattative molto difficili per vari aspetti. Nel primo caso, quello del giocatore Spurs c’è da pensare all’ingaggio alto del francese e anche alla concorrenza del Paris Saint-Germain. Nel secondo caso, invece, c’è la folta concorrenza, soprattutto in Premier League.

Per questo il general manager giallorosso Tiago Pinto sta pensando ad altri profili. Secondo quanto riportato dal sito ‘siamolaroma.it’, nelle ultime ore un nome visionato è quello di Baptiste Santamaria, centrocampista di proprietà del Rennes. Il problema però è che il mediano classe ’95 delle 28 partite disputate in stagione, due sono nel suo ex club, ovvero nel Friburgo. Per questo motivo, avendo giocato già in due club diversi, non potrebbe giocare in un terzo. Il profilo potrebbe comunque essere preso in considerazione per l’estate.