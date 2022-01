Calciomercato Roma, dall’Inghilterra trapelano interessanti indiscrezioni che riferiscono un possibile “intreccio” con la Juventus.

La sessione invernale di calciomercato sta entrando nella sua fase più calda, con Pinto che studia l’evolversi della situazione, dopo aver piazzato i colpi Maitland-Niles e Sergio Oliveira.

La priorità in questo frangente, in casa Roma, riguarda l’aspetto legato alle cessioni, con la “grana” Diawara che, volente o nolente, continua a monopolizzare l’attenzione mediatica. Un eventuale addio dell’ex Napoli libererebbe una casella che nelle idee del general manager dei giallorossi potrebbe essere riempita da Boubacar Kamara, che ha pubblicamente annunciato di non voler rinnovare il suo contratto con il Marsiglia in scadenza la prossima estate. Il francese, però, prototipo del centrocampista moderno abile nelle due fasi, fa gola a diversi club, soprattutto dalla Premier. Nelle ultime ore – come riportato da Sky – tornato a sondare la situazione anche l’Aston Villa che però, stando a quanto trapela dall’Inghilterra, avrebbe avviato i contatti anche con la Juventus.

Calciomercato Roma, sondaggi dell’Aston Villa per Bentancur: via libera per Kamara?

Secondo quanto riferito dal “Daily Mail“, però, nella lista degli obiettivi dei “The Villans” sarebbe finito anche Rodrigo Bentancur, che la Juventus non considera affatto incedibile, anzi. I bianconeri sono impegnati a sfoltire una rosa che, nelle idee di Allegri, conta al suo interno ancora troppi esuberi, e il centrocampo è il reparto maggiormente attenzionato da Cherubini, con Arthur e Ramsey con le valigie in mano, destinazione Premier League. Scenario che potrebbe palesarsi anche per Bentancur, laddove dovessero essere confermati i contatti di queste ore con l‘Aston Villa, che ha sondato con particolare interesse la situazione legata all’ex Boca, su richiesta esplicita di Gerrard. Chiaramente un eventuale affondo per l’argentino della “Vecchia Signora” potrebbe giovare alla Roma, che a quel punto non dovrebbe più fare i conti con la concorrenza del club inglese per Kamara.