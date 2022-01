Calciomercato Roma, agenti in città | Adesso si fa dura

Calciomercato Roma, dopo i flebili segnali di speranza, sembrano svanire sempre di più i presupposti per assistere alla fumata bianca.

“Il mercato è ancora aperto” ha dichiarato quest’oggi José Mourinho, a poche ore dalla gara contro l’Empoli di domani pomeriggio, lasciando sottintendere una speranza di poter abbracciare qualche altro elemento nelle prossime settimane. A queste parole hanno fatto però seguito quelle di consapevolezza circa le difficoltà da superare per poter rimpolpare ulteriormente la rosa.

Questa, ora come ora, necessita soprattutto di un labor limae di sfoltimento, alfine di allontanare tutti quegli elementi che fin qui abbiano dimostrato di non essere all’altezza, senza mai essere tenuti in considerazione dallo Special One. Al netto dei rimpianti, a volte anche di parte, circa le sortite di Mayoral o Villar, l’epurazione continua a rappresentare la strada più felice per migliorare una situazione finanziaria non brillante e costruire i giusti presupposti per intervenire con maggiore tranquillità nel futuro più o meno vicino.

In attesa di novità su entrambi i fronti, intanto, riportiamo gli ultimi aggiornamenti transalpini circa una vicenda che non poco ha attirato l’attenzione dei tifosi della Roma, destinati però a dover cestinare un anelito che, se concretizzato, avrebbe potuto impattare non esilmente sul futuro cammino dello scacchiere.

Leggi anche —> Calciomercato, colpo UFFICIALE e doppio intreccio con la Roma

Calciomercato Roma, Ndombele sempre più lontano: le ultime dalla Francia

Nonostante il conveniente e intelligente approdo di Sergio Oliveira, Mourinho ha continuato a denunciare l’assenza di determinate caratteristiche in un reparto che pare svolgere, tra i tre, il vero e proprio ruolo di tallone di Achille. Ci riferiamo ovviamente a quello di raccordo tra difesa e attacco, dove diversi cambiamenti potrebbero arrivare tra questi ultimi giorni di gennaio e la parentesi estiva.

Qualsiasi novità, però, pare destinata ad essere slegata dal nome di Tanguy Ndombele, accostato con frequenza all’etere giallorosso in queste settimane ma destinato a rimanere un mero desiderio incompiuto. Il centrocampista del Tottenham, “vittima” dell’epurazione Conte, è stato monitorato, Roma a parte, da diverse squadre continentali.

La scelta, come già raccontatovi, sembra da qualche giorno essere ricaduta proprio sul PSG, come confermato dall’indiscrezione del giornalista vicinissimo alla ricchissima società, Santi Aouna. A detta di quest’ultimo, gli agenti del centrocampista sono a Parigi per discutere con il club, prossimo a strappare a Pinto e a tanti altri ds un altro profilo molto interessante. Un triste deja-vu se si pensa, ad esempio, a Georginio Wijnaldum.