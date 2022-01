Calciomercato Roma, nuovo affondo. Duello acceso in Serie A che si potrebbe sbloccare nei prossimi giorni. Le ultime

La situazione rimane ingarbugliata e il mercato si avvia decisamente alla conclusione. E uno degli elementi che Pinto in questa sessione sta cercando di piazzare ancora non è riuscito a trovare una sistemazione. Un problema, senza dubbio. Perché questa operazione in uscita è legata ad un altro possibile colpo in entrata.

Parliamo ovviamente di Diawara, sul quale ci sono il Valencia e la Sampdoria. Scartata la pista che port al Galatasary – il club turco dopo il rifiuto estivo non ha intenzione di tornare sul guineano – secondo TuttoSport ci sarebbe un nuovo affondo in queste ore da parte del Torino, vista la quasi impossibilità dei granata di arrivare a Nandez. Insomma, un duello acceso in Serie A con all’orizzonte anche la possibilità che lo stesso centrocampista possa andare in Liga. Vedremo.

Calciomercato Roma, su Diawara ci riprova il Torino

Bene, forse l’accelerata del Torino potrebbe essere quella decisiva. Anche se Pinto ovviamente spera che la situazione si possa sbloccare in poco tempo per concentrarsi poi sul possibile acquisto di un altro elemento in mezzo al campo che possa aiutare Mourinho nelle scelte da effettuare da qui alla fine della stagione. Anche perché, Diawara, è ormai uscito completamente dai radar dello Special One che in questa stagione gli ha dato realmente pochissimo spazio.

Alla fine in corsa rimangono tre squadre. Con la sensazione adesso che lo stesso possa anche rimanere in Serie A. Ovviamente, questa operazione, dovrebbe essere in ogni caso in prestito con diritto di riscatto. Pinto ha aperto a questa possibilità.