Calciomercato Roma, accordo a un passo | La data del possibile annuncio

Calciomercato Roma, la fumata bianca è sempre più vicina, al punto che già si ipotizza la data del possibile annuncio.

Dopo aver trascorso mesi da separato in casa, Federico Fazio potrebbe ben presto scrivere un altro capitolo della sua vita calcistica, restando sempre in Serie A.

Sull’argentino, infatti, che in estate ha rispedito al mittente le tante offerte ricevute arrivando al muro contro muro con la Roma, ha fatto irruzione da giorni la Salernitana, con il nuovo ds dei granata Walter Sabatini che, conoscendo molto bene le qualità dell’ex difensore del Tottenham, è pronto a chiudere in tempi relativamente brevi per l’acquisto del centrale tanto atteso, con il quale provare a rimpolpare un reparto che sta facendo fatica a trovare una propria identità, in assenza di un leader carismatico e d’esperienza in grado di assumersi con decisione e consapevolezza le proprie responsabilità.

Calciomercato Roma, svolta Fazio: l’accordo con la Salernitana è sempre più vicino

Secondo quanto rivelato dal giornalista Attilio Malena, la fumata bianca sarebbe ormai dietro l’angolo, al punto che la Salernitana punta a formalizzare l’accordo per Fazio già nella giornata di martedì, quando l’argentino potrebbe apporre la firma sul suo contratto. Ricordiamo che qualche settimana fa era stata ventilata l’ipotesi di un possibile approdo del difensore in Spagna, e più precisamente al Cadiz, la pista non stuzzicava più di tanto il diretto interessato che, invece, è rimasto colpito dalle avances della Salernitana che, a seguito del ribaltone manageriale, non ha avuto dubbi nel puntare con decisione sull’attuale centrale della Roma. Accordo vicinissimo dunque, sembra ormai essere solo questione di ore prima del sì definitivo.