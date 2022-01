Calciomercato Roma, risposta immediata della Lazio: nuova idea di scambio

Calciomercato Roma, la Lazio potrebbe approfittare della situazione di empasse: idea di scambio in Serie A.

Ci apprestiamo ad approdare nell’ultimo segmento conclusivo di una sessione invernale di calciomercato nella quale la Roma è stata un’autentica protagonista, sia sul fronte entrate che su quello legato alle uscite, e che potrebbe regalare ancora colpi di scena.

In queste ore si è fatta largo l’ipotesi di una possibile trattativa per Luiz Felipe, dal momento che il centrale brasiliano – in scadenza di contratto nel 2022 – non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con la Lazio. Gli intrecci con i biancocelesti, però, potrebbero non essere finiti qui, dal momento che – stando a quanto riferito da Interlive.it – Tare potrebbe decidere di mettere su una proposta di scambio per Matias Vecino, profilo accostato anche ai giallorossi, soprattutto in un ipotetico scambio con Villar, poi finito al Getafe.

Calciomercato Roma, scambio Inter-Lazio: Vecino sul piatto

Stando alla fonte sopra citata, infatti, Inter e Lazio potrebbero “partorire” uno scambio di prestiti di un anno e mezzo tra centrocampisti, con Vecino pronto ad approdare nella Capitale e Cataldi che raggiungerebbe il suo “mentone” Simone Inzaghi sulla sponda nerazzurra del Naviglio. L’idea potrebbe nascere dalla ferma volontà di Sarri di puntare sull’uruguayano dell’Inter, messo in cima alla lista dei suoi desideri ma l’assalto per il quale – al momento – è lungi dal concretizzarsi a causa delle note vicende legate all’indice di liquidità. I problemi per imbastire lo scambio Vecino-Cataldi, comunque, non mancano: innanzitutto l’ex Fiorentina dovrebbe rinnovare di un anno il suo contratto con i “Campioni d’Italia” uscenti, per non considerare il fatto che, per dare equilibrio alla propria mediana, Sarri sta ritagliando a Cataldi un ruolo da assoluto protagonista.