Calciomercato Roma, asta tremenda: Juventus al tappeto

Calciomercato Roma, Juventus gelata: l’asta per il centrocampista diventa sempre più folta. L’annuncio di ESPN.

Le manovre di mercato della Roma e della Juventus sovente hanno trovato binari piuttosto comuni che, o per un motivo, o per un altro, si sono incredibilmente complicati per entrambe le compagini.

Non è un mistero che sia i giallorossi, che i bianconeri, abbiano cominciato la sessione invernale di calciomercato con il chiaro intento di acquistare almeno un tassello di “sostanza” nella zona nevralgica del campo. Pinto ha chiuso per Sergio Oliveira, ma lascia una porta aperta anche per Kamara; Cherubini è invece “impelagato” nei meandri del nodo Ramsey, rebus da capogiro che per adesso non è stato ancora sciolto, sebbene le indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra facciano pensare ad un possibile affondo del Burnley o del Crystal Palace, da tempo sul gallese. L’eventuale partenza della mezzala ex Arsenal – oltre a sfoltire il monte ingaggi della “Vecchia Signora”, ammesso e non concesso che l’eventuale nuovo club di Ramsey si faccia carico di tutto l’ingaggio – aprirebbe le porte ad un nuovo innesto. In questo senso, stuzzicano due piste: la prima è quella che porta ad un rientro anticipato di Rovella, la seconda invece riferisce di un interessamento concreto per Zakaria, vecchio pallino della Roma.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, agenti in città | Adesso si fa dura

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza per Zakaria: annuncio dell’ESPN

Come riferito da ESPN, però, la corsa a Zakaria rischia di farsi incredibilmente difficoltosa per la Juventus, che dovrà vincere la concorrenza di molti top club per mettere le mani sull’elvetico, il cui contratto con il Borussia Mönchengladbach scade nel 2022. Nelle ultime ore – come trapelato dalla Germania – ha fatto irruzione nella trattativa anche il Bayern Monaco, ma non è tutto: anche Borussia Dortmund e Liverpool sarebbero molto interessate, al punto che – al momento – questi tre club sarebbero quelli più vicini ad un eventuale acquisto a parametro zero del centrocampista.