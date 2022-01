Calciomercato Roma, scippo alla Lazio | Cifre svelate in diretta

Calciomercato Roma, arrivano le dichiarazioni circa una delle situazioni che ha maggiormente suscitato attenzione nelle ultime ore.

José Mourinho è pronto per la trasferta di Empoli, in programma domani, domenica 23 gennaio, alle ore 18. Servirà una partita attenta, come ammesso dallo stesso Special one che ha appunto evidenziato come la gara contro i toscani sottintenda plurime insidie. A corroborare la tesi, gli ottimi risultati maturati da Pinamonti e colleghi in questi mesi, come evidenziato dalle vittorie contro squadre a dir poco ostiche.

Senza voler tornare troppo indietro rievocando lo scacco casalingo della Juventus a inizio stagione, si pensi alla vittoria di misura maturata lo scorso dicembre dalla rosa di Andreazzoli in casa del Napoli e alle stesse difficoltà incontrate nella prima parte di gara in occasione dei 90 minuti di andata, chiosati alla fine dalla vittoria per 2 a 0 con rete di un Pellegrini fresco di rinnovo.

Intanto, come accade da diversi mesi a questa parte, mentre l’ex Tottenham cerca di lavorare sui numerosi aspetti perfettibili della rosa, il connazionale Pinto continua a ricercare le giuste situazioni che possano permettano di migliorare il livello dello scacchiere. “Maitland e Oliveira ci danno maggiore tranquillità” ha quest’oggi annunciato il mister, sottolineando poi come, pur senza aspettarsi grandi novità, il mercato sia ancora aperto.

Un piccolo segnale, come a lasciar intendere il semplice concetto del “Se riuscite a farmi qualche altro regalo e a migliorare la squadra, di certo non mi dispiace”. Intanto, in questi minuti sono arrivati importanti aggiornamenti circa una delle questioni di cui si è tanto parlato.

Calciomercato Roma, pazza idea Luiz Felipe: cifre svelate

Ci riferiamo alla vicenda Luiz Felipe, difensore brasiliano della Lazio che, dopo le difficoltà delle passate stagioni, sembra aver trovato una non trascurabile continuità di rendimento sotto l’egida di mister Sarri. A esprimersi sulla questione è stato Furio Focolari, ai microfoni di Radio Radio. Questo un estratto. “Quasi sicuramente Luiz Felipe non andrà alla Roma. Chi vive a Formello per tanto tempo difficilmente cambia sponda del Tevere. Lo stesso per chi frequenta Trigoria. La piazza è diversa rispetto a quella milanese e conoscendo quest’ambiente non penso che lo scenario possa attualizzarsi”.

La chiosa, poi, sottintendente il cuore dell’annuncio e incentrata sull’offerta che sarebbe stata recapitata dal centro sportivo Fulvio Bernardini al sudamericano risiedente da tempo in quello di Via Santa Cornelia. “Nella Roma Luiz giocherebbe insieme a Smalling e Mancini in una difesa a tre. La Lazio gli offre 2 milioni, la Roma 2,5 ma non ci andrà”.