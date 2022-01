Calciomercato, rinforzo ufficiale | Sarà subito a disposizione

Domani pomeriggio la Roma di José Mourinho sarà ospite dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli nella quarta giornata di ritorno.

Dopo il passaggio del turno di Coppa Italia, con la squadra giallorossa che ha superato il Lecce per 3-1 negli ottavi di finale, ritorna il campionato, prima della sosta per due settimane.

Per i capitolini ci sarà la difficile trasferta toscana di Empoli, dove ad aspettarli ci sarà l’ex allenatore Aurelio Andreazzoli. La gara di andata (7a gioranta, ndr) allo Stadio Olimpico si concluse con il punteggio di 2-0 in favore dei giallorossi, grazie alle reti di Lorenzo Pellegrini e Henrikh Mkhitaryan. Lo Special One dovrà fare a meno però del capitano (qui le probabili formazioni), che potrebbe tornare dopo la sosta.

LEGGI ANCHE: Empoli-Roma, l’annuncio di Mourinho in conferenza | “Sta bene”

Empoli-Roma, nuovo giocatore subito a disposizione

Intanto è arrivato un annuncio ufficiale da parte del club toscano, con l’acquisto in prestito del centrocampista Marco Benassi. Il giocatore classe ’94 ha totalizzato solamente otto presenze con la Fiorenatina in questa stagione. Il club viola lo ha ceduto in prestito secco. Il calciatore sarà già a disposizione per la gara di domani contro la Roma.

Ecco le parole del tecnico del club toscano alla vigilia del match: “Intanto è arrivato Benassi, che era atteso da noi. Dovevamo colmare la casella dell’infortunio di Haas. Accardi è stato perfetto anche come tempi e ci ha portato quello che volevamo. Mancuso è sempre stato un punto di riferimento nello spogliatoio, sempre positivo pur non giocando sempre. Le doti morali sono altissime e lo ringrazio personalmente di questi sei mesi che sono stati molto interessanti. Ho conosciuto una bella persona”.