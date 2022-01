Empoli-Roma, Mourinho con un dubbio | Le possibili scelte dello Special

Empoli-Roma, Mourinho ha un dubbio in mezzo al campo. Le possibili scelte dello Special One in vista della gara di domani

Molto lo si capirà – o lo si potrebbe capire – dalla conferenza stampa che tra poche ore José Mourinho terrà in vista della gara di domani contro l’Empoli. La formazione della Roma comunque sembra fatta, anche se lo Special ha recuperato Smalling. Ma il difensore inglese dovrebbe comunque almeno inizialmente finire in panchina. Vedremo.

Il dubbio principale è ovviamente in mezzo al campo. Tenendo conto che Sergio Oliveira è diventato subito padrone di uno dei due posti davanti la difesa. L’altra maglia se la giocano Cristante e Veretout. Con l’italiano che appare leggermente favorito sul francese. Non ci sono invece ballottaggi davanti. Lì, le scelte, sono praticamente fatte.

Empoli-Roma, la probabili formazione giallorossa

Dovrebbe essere confermato il 4-2-3-1: sistema di gioco che Mourinho nell’emergenza ha accantonato per affidarsi al 3-5-2. Quindi, davanti a Rui Patricio, spazio a Karsdorp e Vina sugli esterni con Ibanez e Mancini davanti al portiere portoghese. Oliveira in mezzo con uno tra Cristante e Veretout come detto prima. Zaniolo, Mkhitaryan e Felix agiranno a supporto dell’unica punta che sarà Abraham. L’inglese, nella gara contro il Lecce in Coppa Italia, ha già toccato quota 15 reti in stagione e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Ancora assente Pellegrini, che tornerà dopo la sosta. Così come il lungo degente Spinazzola che ancora non ha una data di rientro. La partita di domani infine sarà possibile seguirla in diretta e in esclusiva su Dazn. Il fischio d’inizio è fissato alle 18.